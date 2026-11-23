국민의힘 장동혁 대표는 23일 여당의 조희대 대법원장 탄핵소추 추진에 "레고 조립하듯 탄핵 사유를 억지로 끼워 맞추고 있다"며 "깡통 탄핵"이라고 비난했다.

장 대표는 이날 국회에서 최고위원회의를 열고 "이재명 정권의 자폭 탄핵이다. 더불어민주당이 정권 자멸로 가는 축지법을 쓰고 있다"며 민주당의 조 대법원장 탄핵 속도전을 지적했다.

장 대표는 "법원 판결을 탄핵 사유로 거론하는 것 자체가 위헌이고 위법"이라며 "범죄자 대통령의 재판 재개를 막기 위해 대법원장 탄핵을 공포탄으로 쏘겠다는 것 자체가 국헌 문란이고, 내란 행위"라고 말했다.

올해 안에 조 대법원장 탄핵소추안을 국회 본회의에서 처리하겠다는 민주당을 향해 장 대표는 "탄핵안을 처리한다면 이 정권은 끝날 것이다. 조 대법원장 탄핵이 이재명 재판 재개의 마중물이 될 것"이라고 엄포했다.

아울러 강동원 전국법관대표회의 의장(서울가정법원 부장판사)이 전날 밤 법원 내부망(코트넷)에 글을 올려 민주당의 사법부 독립 침해에 유감을 표하고, "끝내 탄핵소추를 의결한다면 우리도 '행동'으로 나서야 하지 않을까"라고 말한 데 관해 장 대표는 "탄핵안을 의결하면 이미 늦는다"며 "즉각 이 대통령 재판을 재개하라"고 촉구했다.

한편 장 대표는 미국 증시 급락에 따른 국내 주식시장의 '검은 월요일' 우려에 "이 대통령은 집값 떨어질 테니 집 팔아 주식하라고 국민을 속였다"며 "모든 것이 '이재명 리딩방'의 주가조작 사기극"이라고 쏘아붙였다.

그는 "국민연금의 리밸런싱 유예, 결국 정권 차원의 결정이다. '삼전·닉스 ETF'는 김용범(전 청와대 정책실장)과 청와대가 만들었다"며 "조작기소 특검이 아니라 주가조작 특검을 해야 한다"고 요구했다.