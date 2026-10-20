국가철도공단, 한국내부통제연구원과 맞손…감사·내부통제 체계 강화

▲국가철도공단은 전날 한국내부통제연구원과 내부통제 및 내부 감사 체계 고도화를 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다 ⓒ국가철도공단

국가철도공단이 내부 감사 전문성을 높이고 기관 운영의 투명성과 책임성을 강화하기 위해 한국내부통제연구원과 협력에 나선다.

국가철도공단은 지난 19일 한국내부통제연구원과 내부통제 및 내부 감사 체계 고도화를 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 공공기관의 내부통제 중요성이 커지는 상황에서 양 기관의 전문성과 실무경험을 공유하고 체계적인 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 양 기관은 내부통제·내부 감사 관련 시스템과 네트워크 구축, 감사전문가 양성을 위한 교육프로그램 개발 및 운영 등에 협력한다.

또 내부통제 분야 공동연구와 세미나·포럼 참여, 정보·기술 교류 등을 통해 감사역량을 강화하고 내부통제 시스템의 실효성을 높일 계획이다.

국가철도공단은 이번 협약을 계기로 기관 운영 전반의 내부통제체계를 정비하고 감사업무의 전문성과 효율성을 높일 방침이다.

신상훈 국가철도공단 상임감사는 “내부통제 전문기관과의 협력을 통해 공단의 감사전문성과 내부통제체계를 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다”며 “국민에게 더욱 신뢰받는 공단을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.