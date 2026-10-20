충남도, 25개 대학과 손잡고 AI 인재 양성 나선다

▲충남도가 박수현 지사가 참석한 가운데 도내 25개 대학 총·학장들과 간담회를 연 가운데 기념촬영을 하고 있다 ⓒ충남도

충남도가 ‘인공지능(AI) 수도’ 도약을 위해 지역 대학들과 협력을 강화한다.

충남도는 20일 호서대학교 아산캠퍼스에서 박수현 지사와 도내 25개 대학 총·학장 등이 참석한 가운데 ‘지역과 대학 상생발전 간담회’를 열고 첨단산업 인재 양성과 지역 정착 지원 방안을 논의했다.

이번 간담회는 지역소멸 위기와 학령인구 감소에 대응하고 대학과 지역산업 간 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

박 지사는 이날 충남의 핵심 전략인 ‘3력 혁신(전력·수력·인력)’을 제시하며 인재 양성의 시급성을 강조했다.

그는 “전력과 용수는 도 차원에서 확보할 수 있지만 첨단산업을 이끌 인재는 단기간에 양성하기 어렵다”며 “대규모 투자사업이 성과를 내려면 인재 양성이 선행돼야 한다”고 말했다.

이어 “대학들이 지역산업에 필요한 인재를 양성하는데 적극적으로 힘을 보태달라”고 당부했다.

박 지사는 충남도가 교육부의 ‘지역 성장인재양성체계(앵커사업)’ 평가에서 도 단위 지자체 중 유일하게 2년 연속 전국 최우수기관으로 선정되고, 지난달 ‘초광역 성장엔진 인재양성’ 공모사업에 선정된 성과도 대학들의 협력 덕분이라고 평가했다.

간담회에 참석한 대학 총·학장들은 학령인구 감소에 따른 대학 운영의 어려움을 공유하고, 지역산업과 연계한 교육과정 신설 및 졸업생의 지역 정착을 위한 지원 확대를 건의했다.

충남도는 이날 제시된 의견을 검토하고 교육부의 성과 인센티브 규모가 확정되는 대로 대학과의 상생을 위한 구체적인 지원책을 발표할 계획이다.

박 지사는 “대학에서 배출된 인재가 지역 기업에서 역량을 발휘하고 정착할 수 있도록 대학·기업·지역이 함께 성장하는 충남을 만들겠다”고 밝혔다.