'광주형 일자리' 상징 GGM, 노사민정 특위 권고안 '전격 수용'…노사갈등 해소되나

광주글로벌모터스(GGM)가 노사민정협의회 특별위원회의 권고안 수용 입장을 밝히면서 장기간 계속된 노사 갈등의 실마리가 풀릴 것으로 기대된다.

GGM은 최근 전남광주통합특별시 노사민정특위가 제시한 권고안을 전면 수용하기로 결정했다고 28일 밝혔다.

▲광주글로벌모터스(GGM) 입구에 자리한 '상생의 일터'라고 적힌 표지석.2025.01.14ⓒ프레시안(김보현)

GGM은 이날 발표한 입장문을 통해 "‘상생 및 노사 갈등 조기 해소’를 위해 회사 내부 검토와 주주간담회를 거쳐 특별위원회의 권고안을 모두 받아들이기로 했다"고 공식화했다.

사측에 따르면 특위가 제시한 권고안의 핵심 내용은 △근로시간 면제(타임오프) 2700시간 보장 △노동조합 사무실 사내 제공 △설·추석 귀향비 및 하계 휴가비 90만 원 인상(2027년부터 적용) △단체협상 타결 시 상생지원금 50만 원 지급 등이다.

GGM은 "이번 결정이 '노사 갈등을 조기 해소하고 미래로 나가야 한다'는 전남광주특별시와 노사민정협의회, 주주들의 의견을 존중하는 차원에서 내린 결정"이라고 설명했다.

이어 "여기까지 오는 과정에서 노사 간 신뢰가 충분히 쌓이지 못해 상생의 가치가 훼손되는 아픔을 겪었다"며 "이번 결정이 단순히 현재의 현안을 마무리하는 데 그치지 않고, 노사가 서로를 이해하고 신뢰를 회복하는 전환점이 되기를 바란다"고 밝혔다.

GGM 측은 이번 권고안 수용을 계기로 노사 현안을 완전히 해소하고 상호 존중과 협력에 기반한 모범적인 노사 문화를 만들어 대한민국 제1호 상생형 일자리 기업으로 거듭나겠다는 각오다.

GGM은 "안정적인 성장 기반이 마련될 수 있도록 전남광주특별시의 적극적인 지원과 주주들의 이해 및 협력을 요청드린다"며 "노사 모두 한마음으로 노력해 더 나은 일자리를 만들겠다"고 강조했다.