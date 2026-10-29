최형호 함평소방서장, 금호타이어 신공장 건설 현장 안전점검

▲금호타이어 함평공장 건설현장을 방문한 최형호 함평소방서장(사진 오른쪽)에게 김성현 함평공장건설단장이 설명하고 있다.2026.10.28.ⓒ금호타이어

최형호 함평소방서장을 비롯한 소방 관계자 5명은 28일 빛그린국가산업단지 내 금호타이어 함평공장 건설 현장을 방문했다.

이번 방문은 공장 건설 추진 현황을 살펴보고 현장 관계자들과 안전관리 방안을 공유하기 위해 마련됐다.

최 서장과 방문단은 먼저 공사 현장에 마련된 사무실에서 금호타이어 관계자들과 간담회를 진행했다.

이 자리에는 김성현 금호타이어 함평공장건설단장과 소방감리, 현장 소방안전관리자 등이 참석해 공장 건설 추진 일정과 공정별 진행 상황, 안전관리 실태 등을 설명했다.

이어 방문단은 안전수칙을 준수한 가운데 공사 현장을 직접 둘러보며 건설 진행 상황을 확인했다.

금호타이어는 신공장 건설 과정에서 안전관리를 최우선 과제로 삼고 공사 전반에 걸쳐 안전수칙 준수와 사고 예방에 힘쓴다는 방침이다.

최형호 함평소방서장은 "철저한 사전 점검과 예방 중심의 안전관리가 건설 현장의 안전을 지키는 기본"이라며 "공사 전 과정에서 화재와 각종 안전사고가 발생하지 않도록 예방 활동에 만전을 기해 달라"고 당부했다.