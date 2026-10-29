가수 육중완, 강진 만복마을서 농촌 일상 체험

가수 육중완이 강진군의 대표 주거정책인 '강진품애(愛) 만원주택'에 입주해 마을 어르신들과 함께한 특별한 농촌 생활이 안방극장을 찾아간다.

29일 강진군에 따르면 가수 육중완이 출연하는 KBC 리얼리티 예능 프로그램 '육씨내고향'이 이날 방송된다.

▲가수 육중완이 2026 강진하맥축제에서 열창을 하고 있다.2026.8.29ⓒ프레시안(위정성)

'육씨내고향'은 가수 육중완이 일주일간 농촌 빈집에 머물며 마을 주민들과 소통하고 농촌의 일상을 직접 경험하는 리얼리티 예능 프로그램이다.

이번 촬영은 강진군 칠량면 만복마을에 있는 '강진품애(愛) 만원주택'에서 진행됐다. 해당 주택은 강진군이 농촌의 방치된 빈집을 새롭게 리모델링해 월 1만 원에 임대하는 주거지원사업을 통해 조성된 곳이다.

육중완은 일주일간 만원주택에 머물며 만복마을 어르신들과 이웃이 돼 농촌의 일상을 함께했다. 특유의 유쾌하고 친근한 매력으로 주민들과 자연스럽게 어울리며 정을 나누고, 서로 돕고 살아가는 농촌마을의 공동체 문화를 몸소 경험했다.

특히 마을 어르신들과 함께 생활하며 이웃 간의 정을 나누고 세대를 넘어 소통하는 과정을 통해 도시에서는 쉽게 느끼기 어려운 농촌의 따뜻한 인심과 마을공동체의 소중한 가치를 전달할 예정이다.

강진군이 추진하는 '강진품애(愛) 빈집 리모델링 사업'은 농촌의 유휴 빈집을 정비해 도시민에게 저렴한 주거공간을 제공함으로써 인구 유입과 지역 활력 증진을 도모하는 대표적인 인구정책이다.

강진군은 빈집 리모델링 사업을 통해 현재까지 총 111가구 314명의 인구 유입 성과를 거두는 등 빈집을 활용한 주거지원 정책의 실효성을 입증하고 있다.