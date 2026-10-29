이오숙 전남광주소방본부장, 장흥소방서 방문…지역 맞춤형 소방안전 강화 '당부'

이오숙 전남광주통합특별시 소방본부장이 장흥소방서를 방문해 지역 소방현안을 살피고 현장 직원들과 소통하는 시간을 가졌다.

이번 방문은 전남광주통합특별시로 출범 이후 새롭게 취임한 이오숙 소방본부장이 일선 소방관서의 주요 업무를 살펴보고 현장 직원들을 격려하기 위해 마련됐다.

▲이오숙 전남광주통합특별시 소방본부장, 장흥소방서 방문 2026.10.28 ⓒ장흥소방서

29일 장흥소방서에 따르면 전날 이 본부장은 장흥소방서의 주요 업무 추진현황과 지역 소방안전 여건을 살펴보고, 현장 활동에 필요한 사항과 직원들의 애로사항을 청취하는 등 소통 중심의 일정을 이어갔다.

특히 정남진 장흥의 지역적 특성을 고려한 예방활동과 재난 대응체계의 중요성을 강조하며, 농어촌 지역의 안전 사각지대 해소와 관광객이 많이 찾는 지역 특성에 맞춘 선제적인 소방안전관리의 필요성을 당부했다.

또한 각종 재난현장에서 군민의 생명과 재산을 보호하기 위해 헌신하는 소방대원들의 노고를 격려하고, 현장 중심의 대응역량 강화와 직원 간 원활한 소통을 강조했다.

이오숙 전남광주통합특별시 소방본부장은 "지역민의 안전을 지키는 최일선에는 언제나 현장 소방대원들이 있다"며 "지역별 재난환경에 맞는 예방활동과 신속한 현장 대응으로 군민이 안심하고 생활할 수 있도록 최선을 다해 달라"고 당부했다.