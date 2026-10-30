(재)iM뱅크장학문화재단, ‘2026년 고등학생 해외문화탐방사업’

(재)iM뱅크장학문화재단은 미래 주역인 청소년들을 대상으로 해외 현장 체험을 통한 글로벌 비전 확장을 위해 지역 고등학생과 함께하는 해외문화탐방사업 ‘2026년 YOUTH VISION TRIP’을 진행했다고 밝혔다.

청소년들이 현지에서 다양한 문화와 산업을 직접 경험하며 미래 인재로 성장할 수 있도록 지난해에 이어 올해도 실시되는 이번 사업은 대한적십자사 대구지사(회장 배인호)와 함께 진행됐다.

대구·경북 지역 고등학생 48명이 10월27~31일까지 중국 선전을 방문하는 일정이다. 중국의 대표적인 경제특구이자 첨단기술 산업의 중심지 ‘선전’은 인공지능(AI), 정보통신기술(ICT), 전기차 등 미래산업이 빠르게 발전하고 있는 글로벌 혁신도시라는 점에서 이번에 체험 도시로 정했다.

참가 학생들은 현지의 첨단기술 및 산업 발전 현장을 둘러보며 미래사회의 변화를 체감하고, 다양한 역사·문화 체험을 통해 중국에 대한 이해를 높일 예정이다.

특히 급변하는 글로벌 산업환경 속에서 기술혁신의 중요성을 이해하고, 자신의 진로와 미래에 대해 폭넓게 생각해 보는 뜻깊은 시간이 될 것으로 기대된다.

강정훈 이사장은 “이번 해외문화탐방이 학생들에게 세계적인 첨단기술과 혁신의 현장을 직접 경험하고, 더 넓은 세상에서 자신의 꿈과 가능성을 발견하는 소중한 기회가 되기를 바라며, iM뱅크는 앞으로도 지역 청소년들이 글로벌 경쟁력을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 다양한 장학사업을 지속적으로 추진하겠다”고 전했다.