"마음 돌봄부터 일자리까지" 온새미사회적협동조합, 현장 중심 서비스 주목

원주 온새미사회적협동조합의 교육·상담 사업이 지역사회 내 돌봄과 일자리 창출 부문에서 큰 주목을 받고 있다.

온새미사회적협동조합의 온새미는 ‘언제나 변함없이, 자연 그대로, 처음처럼’의 순수한 의미를 담은 순우리말이다.

▲온새미사회적협동조합. ⓒ온새미사회적협동조합

조합은 2014년 설립 이후 초심을 이어가며 아동·청소년과 지역 주민을 위한 심리검사·아트테라피·진로·진학·부모 교육·예방교육 등의 프로그램을 활발히 운영하고 있다.

MBTI, 애니어그램, TCI, MMPI 등 전문적인 심리검사와 성향분석 프로그램은 개인별 맞춤 진단을 제공하며 현장에서 높은 호응을 얻고 있다.

아트테라피·원예·컬러테라피를 활용한 감정 회복 프로그램으로 계층별 맞춤형 치유 활동도 적극 지원하고 있다.

학교, 교육지원청, 복지관, 지역아동센터, 시니어 대상 기관, 기업, 공공기관 등 각 기관의 특성과 수요에 맞춰 최적화한 프로그램을 설계해 제공하고 있다.

▲홍정표 온새미사회적협동조합 대표. ⓒ온새미사회적협동조합

원주시보건소 협약 흡연·폐해예방교육, 강원특별자치도사회복지사협회 협약 사업, 한국장애인고용공단 위탁 중증장애인 근로지원사업, 원주시다함께돌봄센터 수탁 운영 등을 추진하며 지역 복지 향상에 기여하고 있다.

홍정표 온새미사회적협동조합 대표는 "교육과 상담을 필요로 하는 모든 현장에서 대상자들의 마음을 온전하게 보듬고 지역 사회와 함께 성장하는 협동조합이 되도록 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.