장동혁 "'황제골프' 李대통령 일가는 '민폐가족'" 맹비난

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령 부부가 '황제골프'를 즐긴다면서 "민폐가족"이라고 맹비난했다.

장 대표는 31일 페이스북에 올린 글에서 "이재명 대통령, 해군 장병이 실종되어 죽어갈 때도, 건물이 무너져서 어르신들의 생명이 위태로울 때도, 골프 라운딩을 멈추지 않았다"며 "김혜경 여사는 군 골프장 태릉CC에서 황제골프 레슨을 받았다. 헬기 타고 황제골프 치러 다니고 장남 부부까지 동반했다고 한다"고 지적했다.

장 대표는 "민주당 박지원 의원이 처음에는 ;이 대통령·김혜경 여사가 장남 이동호 부부와 골프를 쳤으나 헬기는 대통령 부부만 탔다;고 글을 올렸다가 급하게 '지인과 골프를 쳤다'고 글을 수정했다"며 "제주도 전국체전 간 김에 황제골프 치고 올 계획을 세웠다는 의혹도 제기됐다"고 주장했다.

장 대표는 "이 정도면 '황제골프' 수준을 넘어 '민폐골프'"라고 일갈했다.

그는 이어 "대통령 일가가 '민폐가족'이 되고 있다"고 강조했다.

장 대표는 "즐겁게 황제골프 치면서 즐기는 그 돈조차도 우리가 새벽 일찍 일찍 만원버스 타고 나가서 피땀 흘려 번 돈"이라는 2024년 11월 16일 이재명 대통령의 발언과 "대통령의 골프 라운딩은 단지 주말 휴식을 다녀온 문제가 아니다. 제정신 박힌 대통령이라면 골프장 대신 민생 현장을 찾아야 하는 것 아니냐"는 2024년 11월 12일 민주당 공식 논평을 인용해 이 대통령 일가를 비판하기도 했다.