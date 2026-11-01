고령군 다산면 호촌2리, 주민 손으로 일군 ‘새마을 동산’...마을공동체 활력 사업 모범

▲고령군 다산면 호촌2리 마을회관이 지난달 30일 ‘행복 경북 마을공동체 공모사업’ 선정에 따른 현판식을 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ고령군

경북 고령군 다산면 호촌2리가 새마을 동산’을 중심으로 주민들이 자발적인 참여와 협력과 함께, ‘ 마을에 활력을 불어넣고, 함께 소통하고 화합하는 공동체 공간을 만들어가고 있어 눈길을 끌고 있다.

1일 고령군에 따르면, 지난달 30일 다산면 호촌2리 마을회관에서 ‘행복 경북 마을공동체 공모사업’ 선정에 따른 현판식을 개최했다.

이날 행사에는 마을 주민과 새마을회 회원, 관계자 등이 참석해 공모사업 선정의 기쁨을 함께 나눴으며, 참석자들은 현판식 이후 사업의 하나로 조성한 새마을 동산을 찾아 조성 과정과 성과를 둘러보고 주민 간 화합의 시간을 가졌다.

새마을 동산은 주민들이 힘을 모아 마을의 환경을 가꾸고 공동체 의식을 높이기 위해 조성한 공간이라는 점에서 의미가 있으며, 이는 단순한 마을 환경 개선을 넘어 주민들이 함께 만들고 가꾸는 소통의 장소로 활용될 것으로 기대된다.

이번 사업은 새마을지도자 경북도협의회(회장 조성현)가 주관하는 ‘행복 경북 마을공동체 사업’의 일환으로, 주민들이 자발적으로 지역 문제 해결에 참여하고 마을의 특성에 맞는 공동체 모델을 만들어가는 실천 중심의 공모사업으로, 주민 주도의 지역 발전과 공동체 회복에 목적을 두고 있다.

제종하 새마을지도자 다산면협의회장은 “마을회관에 걸린 현판을 보니 우리 마을이 공모사업에 선정된 것이 더욱 실감 나고 뿌듯하다”며, “주민들과 합심해 조성한 새마을 동산인 만큼 앞으로도 마을의 아름다운 소통 공간으로 잘 가꾸어 나가겠다”고 말했다.

이원호 고령군 새마을지도자협의회장은 “공모사업 선정부터 뜻깊은 현판식 개최, 성공적인 새마을 동산 조성까지 마을 발전을 위해 애써주신 새마을 가족 여러분의 노고에 깊이 감사드린다”며, “고령군이 활력 넘치고 살기 좋은 마을공동체의 모범이 될 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

주민이 직접 마을의 변화를 이끌어가는 호촌2리의 이번 사업은 지역 공동체의 가치는 물론, 주민 참여형 마을 만들기의 중요성을 보여주는 사례로 주목된다.