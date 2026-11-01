‘2026년 강원농협인 소통·공감 포럼’ 개최

공명선거 실천 결의로 신뢰받는 농협 구현 다짐

농협중앙회 강원본부(본부장 김병용)는 강원농축협 발전협의회(회장 이주한(농협중앙회 이사, 평창 진부농협 조합장))와 30일 원주 인터불고 호텔 컨벤션홀에서 ‘2026년 강원농협인 소통·공감 포럼’을 개최했다.

이날 포럼에는 도내 조합장 및 중앙회 임직원, 우상호 도지사, 박길선 도의회 의장, 강정호 도의회 농림수산위원장, 구자열 원주시장 등 200여 명이 참석해 포럼 개최를 축하 하고 강원농협인의 소통과 화합을 응원했다.

ⓒ농협 강원본부

특히, 올해는 인구 감소와 지방 소멸 위기 등 현안에 대한 공감대를 형성하고 강원농축협의 역할과 대응 방안을 함께 고민하는 시간을 가졌다.

약 4개월 앞으로 다가온 ‘제4회 전국동시 조합장 선거’의 공명선거를 다짐하는 결의대회를 개최해 깨끗하고 공정한 선거문화 정착과 신뢰받는 농협 구현을 다짐했다.

이주한 회장은 “올해 두 번째를 맞이한 이번 포럼은 강원농협인이 지속적으로 소통하고 공감하며 하나 된 강원농협의 미래를 함께 만들어가는 자리”라며 “앞으로도 강원 농업·농촌의 현안을 함께 고민하고 발전 방향을 모색하여 강원농협이 지속 성장할 수 있도록 하겠다”고 했다.

김병용 본부장은 “국민과 농업인에게 사랑받는 새로운 대한민국 농협을 위해 강원농협은 앞으로도 강한 원팀이 되어 지역 사회와 함께 성장할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

강원농축협 발전협의회는 강원 지역 농축협 조합장들이 모인 협의체로, 농업·축산 정책 건의와 농협 개혁 의견 제시, 재해 피해 농가 지원, 농협인 소통 포럼 개최 등을 통해 지역 농축협의 발전과 상생을 추진하고 있다.