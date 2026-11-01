상지대 2026 대학축구 U리그 5권역 우승

상지대학교 축구부(감독 남영열)가 2026 대학축구 U리그 5권역에서 우승을 차지했다.

상지대 축구부는 이번 리그에서 9경기 8승 1무, 승점 25점을 기록하며 5권역 1위에 올랐다.

ⓒ상지대

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특히 단 한 차례의 패배 없이 무패 성적으로 권역 우승을 달성했다.

대학축구 U리그는 전국 대학 축구팀이 참가하는 대회로, 2026년에는 전국 80개 팀이 10개 권역으로 나뉘어 리그를 진행했다.

상지대가 속한 5권역에는 중원대, 강동대, 송곡대, 가톨릭관동대, 세경대, 송호대, 강원한라대 등이 참가해 경쟁을 펼쳤다.

이번 권역 우승으로 상지대 축구부는 전국 각 권역의 우수 팀들이 참가하는 U리그 왕중왕전 출전 자격도 확보했다.

왕중왕전은 총 32개 팀이 참가하는 토너먼트 방식으로 진행되며, 상지대는 권역별 경쟁을 넘어 전국 대학 축구팀들과 최종 우승을 놓고 경쟁하게 된다.

상지대 축구부는 1992년 4월 27일 창단했으며, 2019년 U리그 왕중왕전에서 창단 첫 결승 진출과 준우승을 기록한 바 있다.

남영열 감독은 “지난 3월부터 이어진 리그 일정 동안 선수들이 여러 어려움을 겪었지만, 마지막 경기까지 무패로 마무리하고 우승을 차지해 매우 기쁘다”며 “어려운 상황에서도 축구부에 관심과 응원을 보내준 대학 구성원들에게 감사드리며, 선수들이 성장할 수 있도록 지도와 지원을 아끼지 않은 체육학부 교수들에게도 감사의 뜻을 전한다”고 말했다.

한편, 상지대 축구부는 1·2학년 대학축구대회에서도 2022년과 2024년, 2026년 준우승을 차지하는 등 대학 축구 무대에서 꾸준히 좋은 성적을 거두며 경쟁력을 보여주고 있다.