정점식, 李 해외 순방 논란 비꼬기 "밤에 잠 안 자고 SNS 하니 코피"

이재명 대통령이 자신의 해외 순방을 공격하는 장동혁 국민의힘 대표 등에 반박한 가운데, 정점식 국민의힘 원내대표는 이를 두고 "비뚤어진 국정 인식"이라고 비판했다.

정 원내대표는 1일 페이스북에 "어제 이 대통령이 SNS에 내놓은 해외 순방 관련 메시지는 한 말씀 드리지 않을 수 없다"며 "순방을 자주 다니든 적게 다니든 외교가 제대로 풀리고 있다면 국민들이 대통령 부부의 해외 순방에 의심의 눈초리를 보내지 않았을 것"이라고 주장했다.

정 원내대표는 "직전 여당 대표와 국회 국방위원장마저 미국 비자를 발급받지 못해 애를 먹는 상황이 정상적인 한미관계의 모습이냐"며 "강경화 주미대사도 백악관과의 고위급 소통에 어려움이 있다고 인정했고, 미셸 스틸 주한미국대사도 한미관계에 '난기류'가 있다고 했다"고 강조했다.

정 원내대표는 아울러 "우크라이나 대통령과 감정적인 기싸움이나 벌이면서 중국·러시아와 밀착하고, 대남 도발을 일삼는 북한 김정은 정권에는 항의 한 번 못 하는 것이 지금 우리 외교의 처참한 현실"이라고도 강조했다.

정 원내대표는 특히 대통령 부부의 순방 일정이 잦다는 지적에 대해 "(이 대통령이) 전임 대통령들보다 순방 횟수가 유독 많고 김혜경 여사의 단독 일정도 이례적으로 많다"며 "단독 일정을 수행한 업체가 사무실도 없는 정체불명의 유령업체라면 부부 순방외교의 목적이 무엇인지 국민들은 묻지 않을 수 없다"고 했다.

한편 그는 이 대통령의 건강과 관련해서는 "링거를 맞고 코피를 쏟는 것은 밤에 잠도 자지 않고 SNS를 붙들고 있는 데다 골프를 너무 많이 치는 탓 아닌가 하는 의구심을 지울 수 없다"고 비꼬았다.

이 대통령은 전날 X(엑스)를 통해 야권의 순방 비판을 반박했다. 이 대통령은 "높은 강도의 사전 준비와 장시간 비행, 한나절도 빼지 않는 빽빽한 공식 업무 일정으로 수시로 링거 주사를 맞고 코피가 터지는 해외 순방조차 놀러 가는 것처럼 보일 수 있다"며 "부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다고 사람은 아는 만큼만 보이는 법"이라고 밝혔다.