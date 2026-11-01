"문화·관광 잇는다"…강원도, 청년 뮤지션 30팀 무대 지원

강원특별자치도가 청년 예술인의 공연 기회 확대와 지역 문화·관광 활성화를 위한 무대를 선보였다.

강원특별자치도는 지난달 30일부터 31일까지 춘천시 의암공원 일원에서 개최한 2026 강원 뮤직 페스티벌을 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

▲2026 강원 뮤직 페스티벌. ⓒ강원특별자치도

이번 페스티벌은 지난 9월 우상호 강원특별자치도지사와 강원특별자치도 거주 청년 뮤지션 간 소통간담회에서 제시된 의견을 실제 무대로 반영했다.

청년과 예술이 공존하는 문화공간 조성을 통해 원도심에 활력을 불어넣고 지역 문화·관광 활성화의 가능성을 확인했다.

공개모집에는 79팀이 신청했다.

강원특별자치도는 온라인 오디션을 거쳐 강원 청년 뮤지션 30팀을 선발했다.

선발된 뮤지션들은 이틀간 다양한 장르의 공연을 선보이며 음악적 역량과 열정을 펼쳤다.

가수 김기태와 치타의 축하공연을 비롯해 관객 참여 프로그램, 푸드트럭 등 다채로운 행사도 함께 열렸다.

행사장은 지역주민과 관광객이 어우러지는 가을 음악축제의 장이 됐다.

이번 행사는 청년 뮤지션들에게는 성장 기회를, 방문객에게는 가을의 추억을 선사하며 청년 문화와 지역 관광을 연계한 가능성을 보여줬다.

강원특별자치도는 내년에 K-POP 공연과 청년 뮤지션 무대, 해변 문화콘텐츠를 결합한 2027 강원 청년문화축제를 개최하기로 했다.

전국 청년들이 여행과 축제를 함께 즐기며 강원특별자치도의 매력을 알릴 수 있도록 유도할 방침이다.

우상호 강원특별자치도지사는 "이번 페스티벌은 청년들의 목소리가 실제 무대로 이어졌다는 점에서 뜻깊다"며 "청년 예술인들이 마음껏 꿈과 재능을 펼칠 수 있도록 지원하고 청년 문화예술이 지역 관광과 상권 활성화로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.