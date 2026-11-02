이필호 합천도의원, 국도24호선 마령재터널 개설 발의

"국도24호선 마령재터널 개설사업은 경남도민과 합천군민에게 선택이 아니라 생존의 문제입니다."

경상남도의회 이필호 합천도의원은 지난 30일 국도24호선 마령재터널 개설사업 국가계획 반영 촉구 대정부 건의안을 대표 발의했다.

건의안은 급곡선과 급경사가 반복되는 국도24호선 마령재 구간의 교통안전을 확보하기 위해 마령재 터널 개설사업을 정부의 '국도 위험도로 및 병목지점 개선 제8단계 기본계획(2028~2032년)'에 반영할 것을 촉구하는 내용이다.

▲이필호 합천도의원. ⓒ경상남도의회

이 의원은 "국도24호선 마령재터널 개설사업은 단순히 터널 하나를 뚫는 사업이 아니라 서부 경남과 중부 내륙을 연결하고 경남 동·서부권 균형발전을 실현하기 위한 핵심 기반시설 사업이다"고 밝혔다.

이 의원은 또 "교통량이 적고 경제성이 낮다는 이유만으로 위험도로 개선을 미루는 것은 인구가 적은 지역 주민들에게 최소한의 안전마저 포기하라고 하는 것과 다르지 않다"면서 "해당 사업은 정부의 지난 '국도 위험도로 및 병목지점 개선 제7단계 기본계획(2023~2027년)'에는 반영되지 못했다"고 지적했다.

그러면서 "마령재터널 개설은 향후 물류비 절감·관광 활성화·생활권 확대 등 지역발전 효과도 매우 클 것"이라고 의미를 부여했다.

이필효 의원은 "정부의 이번 제8단계 기본계획에 반드시 반영돼 도민의 생명과 교통안전을 확보해야 한다"고 강조했다.