네이버 예약 하루 만에 매진…정선 민둥산 새벽 운해 트레킹

정선군이 대표 자연경관인 운해와 돌리네 지형을 활용한 체류형 관광상품 정선 민둥산 별애별 야행 운영을 성공적으로 마무리했다.

정선군은 10월 24일부터 25일까지 1회차 프로그램을 진행한 데 이어 10월 31일부터 11월 1일까지 2회차 프로그램을 운영해 총 40명의 관광객을 유치했다.

▲정선 민둥산. ⓒ강원특별자치도

네이버 상품 판매 개시 하루 만에 예약이 마감되는 등 높은 관심 속에서 일정을 마무리했다.

이번 프로그램은 첫날 오후 1시 참가자들이 집결해 다도 체험으로 남면 지역 관광자원을 둘러보고 이튿날 새벽 4시 민둥산 트레킹에 나서는 1박 2일 일정으로 구성됐다.

새벽 트레킹에는 남면번영회 등 지역주민들이 직접 동행해 자연환경과 지역 이야기를 소개하며 관광객과 교류했다.

정선군은 민둥산역 인근 관광호텔 숙박과 지역 음식점 이용을 연계해 관광객 소비가 지역 상권으로 이어지도록 설계했다.

참가비는 1인당 3만 8000원이다.

관광호텔 1박, 로컬 한식 3식, 새벽 산행용 행동식 세트, 트레킹 가이드 비용 등을 포함한 가격이다.

민둥산 은빛억새축제와 연계한 이번 프로그램은 방문객의 체류시간을 늘리고 관광 수요를 인근 숙박업소와 음식점으로 연결하는 효과를 거뒀다.

억새 관람 중심 관광에서 벗어나 웰니스 체험과 새벽 산행을 결합한 새로운 관광 가능성을 입증했다.

정선군은 이번 운영 경험을 바탕으로 민둥산 관광자원을 계절별로 활용할 수 있는 다양한 관광상품을 발굴하기로 했다.

관광 비수기인 겨울철에도 관광객을 유치할 수 있는 특화 프로그램을 개발해 사계절 관광지로 육성할 방침이다.

신원선 정선군 관광과장은 "민둥산 별애별 야행은 지역의 우수한 자연자원과 주민 참여를 바탕으로 새로운 체류형 관광의 가능성을 확인한 프로그램"이라며 "앞으로도 겨울철 관광상품을 비롯한 계절별 특화 프로그램을 지속해서 발굴해 민둥산을 사계절 관광명소로 발전시키고 주민 소득 증대로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.