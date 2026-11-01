21년 자매결연 횡성군·일본 야즈정, 상호 방문으로 협력 공고화

횡성군이 10월 30일부터 11월 1일까지 2박 3일간 자매도시인 일본 돗토리현 야즈정 대표단을 초청해 공식 방문 일정을 진행했다.

이번 방문은 야베 케이스케 야즈정장을 단장으로 한 대표단 5명이 참가했다.

▲일본 돗토리현 야즈정 대표단. ⓒ횡성군

횡성군과 일본 야즈정은 지난 2005년 자매결연을 체결한 이래 행정·문화·관광·청소년 교류 등 다양한 분야에서 지속적인 교류를 이어왔다.

방문단은 체류 기간 두 도시의 교류 현황을 공유하고 서울문화유산센터, 횡성 호수길 등 주요 시설을 견학했다.

10월 31일 횡성문화체육공원 일원에서 열린 제17회 횡성평생학습축제 개막식에 참석했다.

▲일본 돗토리현 야즈정 대표단. ⓒ횡성군

횡성군은 이번 만남을 통해 그동안 이어온 교류 성과를 되짚어보고 다양한 영역에서 실질적인 협력 방안을 모색했다.

횡성군 대표단은 오는 11월 13일부터 3박 4일 일정으로 일본 야즈정을 방문해 교류의 폭을 더 넓힐 계획이다.

장신상 횡성군수는 "횡성군은 지난 21년간 야즈정과의 자매결연을 통해 행정 및 민간 분야에서 다양한 협력을 이어왔다"며 "이번 상호 방문 행사를 통해 앞으로도 양 도시가 함께 성장하고 발전할 수 있는 교류 방안을 지속해서 모색하고 추진하겠다"고 말했다.