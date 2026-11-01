19억 규모 시청 로비 도서관?…나경만 원주시의원 "멈춰야"

국민의힘 나경만(소초면·개운동·명륜1동·봉산동·행구동) 원주시의회 의원이 지난달 23일 열린 제269회 원주시의회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 원주시청 청사 공간 운용 실태와 1층 로비 도서관 조성 사업을 비판하며 사업 전면 재검토를 촉구했다.

나경만 의원은 8천만 원이 넘는 예산을 들여 추진한 시장실 7층 이전과 19억 원 규모의 1층 로비 도서관 조성 사업의 문제점을 지적했다.

▲국민의힘 나경만(소초면·개운동·명륜1동·봉산동·행구동) 원주시의회 의원. ⓒ원주시의회

나경만 의원은 "시청사와 불과 2km 떨어진 곳에 장서 1만 8천여 권을 보유한 생각자람어린이도서관이 개관했다"며 "이러한 상황에서 시청 로비에 19억 원을 들여 도서관을 또 조성하는 것은 시민들이 납득하기 어렵다"고 말했다.

이어 나경만 의원은 청사 내 사무 공간 부족 문제도 함께 짚었다.

시장실 이전 과정에서 연간 180여 건의 회의를 진행하던 회의실이 사라졌고 직원 사무 공간이 부족해 연간 1억 원이 넘는 예산을 들여 외부 임차 청사를 물색하고 있다는 점을 지적했다.

나경만 의원은 구자열 원주시장과 집행부를 향해 세 가지 항목을 요구했다.

19억 원 규모 로비 도서관 사업 추진을 멈추고 시민 공청회를 거칠 것, 시청 내부 공간을 활용해 외부 임차 청사 예산을 최소화할 것, 1층 로비 도서관 사업을 원점에서 재검토하고 청사 공간 재배치 종합계획을 수립할 것을 촉구했다.

나경만 의원은 "후보 시절의 모든 공약이 당선으로 정당성을 얻는 것은 아니다"며 "치적 쌓기보다 진정으로 시민을 위하는 내실 있는 행정으로 돌아오기를 당부한다"고 말했다.