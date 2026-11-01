차은숙 원주시의원 "원주문화재단, 전문 정책 기관으로 거듭나야"

더불어민주당 차은숙(흥업면·판부면·신림면·명륜2동) 원주시의회 의원이 지난달 23일 열린 제269회 원주시의회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 원주문화재단의 역할 재정립을 촉구했다.

차은숙 의원은 원주문화재단이 단순한 행사 개최와 위탁사업 집행 관리에서 벗어나 원주시 문화정책을 뒷받침하고 지역 문화자원을 발굴·육성하는 전문기관으로 거듭나야 한다고 밝혔다.

▲더불어민주당 차은숙(흥업면·판부면·신림면·명륜2동) 원주시의회 의원. ⓒ원주시의회

문화재단의 고유 기능과 사업 구조의 종합 재점검도 요구했다.

이어 위탁·대행사업, 자체 기획사업의 비중, 정책 연구 및 예술인 육성 실적 등을 분석해 중장기 비전을 세워야 한다고 지적했다.

이와 함께 역사·인물·장소 등 원주시 고유 문화자원의 산업화를 제안했다.

해당 자원을 체계적으로 기록하고 스토리텔링과 문화 지식재산권으로 개발해 출판·영상·체험·관광 콘텐츠로 확장해야 한다는 것이다.

이를 위해서는 시민·예술인·상인·전문가가 축제 기획부터 운영까지 함께하는 생태계 조성이 필요하다고 강조했다.

기존 역할과 운영체계를 정립하지 않은 채 문화관광재단으로 사업 영역만 확대하는 방식은 실질적인 변화를 가져오기 어렵다고 짚었다.

차은숙 의원은 "문화는 행사가 끝나면 사라지는 결과물이 아니라 지역 정체성을 만들고 다음 세대에 전해지는 공공자산"이라며 "원주문화재단이 정책과 자원을 연결하는 전문기관으로 거듭나기를 바란다"고 말했다.