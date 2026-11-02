[Gina와 함께하는 영어 한마디] 전화 응대하기

영어권 해외여행을 계획하기 전에 영어회화를 조금 준비하고 공부하는 스타일이신가요? 아니면 아주 좋은 번역기 앱을 찾아서 휴대폰에 잘 설치하고 가벼운 마음으로 여행을 즐길 준비만 하는 편이신가요? 필자는 전자입니다. 입·출입국 상황에서 오가는 영어 Q&A 를 연습하고 만약에 불편한 상황에 놓였을 때를 대비해서 어떻게 대처해야 할지 걱정도 하는 편입니다. 카페나 식당에서 시그니처 메뉴를 추천받거나 적어도 그 메뉴에 어떤 재료와 맛이 있어서 추천을 하는 건지 알고 먹고 싶습니다. 식사비에 팁을 계산하는 법이나 어느 정도를 부과해야 하는지 정도도 검색하고 USD 달러도 1$ 짜리도 미리 준비해갑니다. 아마 이건 영어권 해외여행을 준비하는 사람들의 두가지 성향으로 나눠질 것입니다. 당연히 두 성향 중에서 어떤 게 좋고 나쁘고 말할 필요는 없지만 영어학습자라면 미리 준비해서 가는 성향이 많을 것으로 추측합니다.

필자는 대학원에서 영어를 전공했고 다들 영어를 잘해서 좋겠다는 말을 자주 듣습니다. 그럼에도 불구하고 해외여행 전에 영어회화 책을 읽어보고 연습해갑니다. 때로는 마음 편하게 묻고 싶은 말만 암기하고 듣고 싶은 말만 듣고 하고 싶은 문장만 외워서 가는 성향처럼 할까 하다가도 ‘영어로 묻기만 하고 대답을 이해하지 못하면 무슨 의미가 있을까?’, ‘아는 단어로만 이해하고 전혀 다른 길을 가거나 먹지도 못하는 비싼 음식 값을 지불하면 어쩌지?’, ‘편하게 와인 한잔을 하는 자리에서도 함께 간 동료나 해외에서 만난 한국인들끼리만 수다 떨고 나온다면 여행의 의미가 있을까?’ 하는 생각으로 여전히 ‘해외여행 영어’를 학습하거나 책자를 준비해 갑니다. 조금 더 영어 대화를 자연스럽게 하고 싶고 생각을 주고받는 소통의 깊이를 느끼고 싶고 저렴한 가격으로도 맛있는 식사를 즐기고 싶고 여행지의 문화와 사람들의 성향까지 느끼고 싶기 때문입니다. 한마디로 이왕 가는 해외여행 풍성하게 느끼고 만끽하고 싶은가 봅니다. 독자들은 해외여행 전에 어떤 마음의 준비를 하는 성향이신가요?

지난 챕터에서는 ‘전화 걸어 용건 말하기’ 주제로 세 가지 패턴을 학습했습니다.

Pattern 1: This is ~from...(~에서 근무하는 ~입니다)

Pattern 2: May I speak to~? (~와 통화할 수 있을까요?)

Pattern 3: Can I leave a message~? (~메시지를 남길 수 있을까요?)

이번 챕터는 ‘전화 응대하기’ 주제로 전화를 받아 응대하는 ‘비지니스 영어’ 조금 더 구체적인 업무상의 표현 학습해보겠습니다.

패턴으로 배우는 직장인 영어로 ‘비지니스 영어’

[Content 5. 전화 응대하기- 세 가지 패턴]

Pattern: Thank you for calling [회사명]. ([회사명]에 전화 주셔서 감사합니다)

• Thank you for calling ABC Electronics, this is John speaking. (ABC 전자에 전화 주셔서 감사합니다. 저는 존입니다.)

• Thank you for calling customer service. This is David. (고객 서비스 센터에 전화 주셔서 감사합니다. 데이비드입니다.)

• Thank you for calling the Grand Hotel. This is the front desk, how can I assist you today? (그랜드 호텔에 전화 주셔서 감사합니다. 프론트 데스크입니다. 무엇을 도와드릴까요?)

• Thank you for calling the Customer Support Team, this is Rachel. How can I help you today? (고객 지원 팀에 전화 주셔서 감사합니다. 레이첼입니다. 오늘 어떻게 도와드릴까요?)

• Thank you for calling. This is Jessica. What can I do for you today? (전화 주셔서 감사합니다. 저는 제시카입니다. 오늘 어떤 것을 도와드릴까요?)

<Tip- 전화를 받을 때도 걸을 때와 같이 'I am John from ABC' 가 아니라 This is를 표현하고, 전화 받을 곳을 밝히고, 전화 주셔서 감사합니다 라는 의미의 표현을 먼저 말하는 것이 영어 비즈니스 매너에요>

Pattern: Hold (on)~ (잠시만 기다려주세요. 연결해드리겠습니다.)

• Hold on a moment, please. I'll check if she is in her office. (잠시만 기다려 주세요. 그분이 사무실에 계시는지 확인해 보겠습니다.)

• Please hold the line, I am transferring your call right now. (끊지 말고 기다려 주세요, 지금 바로 전화를 연결해 드립니다.)

• Can you hold for a second? I will find the person in charge. (잠시만 기다려 주시겠어요? 담당자를 찾아보겠습니다.)

• Certainly, please hold while I connect you to Mr. Brown. (알겠습니다, 브라운 씨에게 연결해 드릴 테니 잠시만 기다려 주세요.)

• Let me transfer you to our technical support team. Please hold. (기술 지원 팀으로 연결해 드리겠습니다. 잠시만 기다려 주세요.)

<Tip- 정확한 부서나 직책을 모를 때 ‘~업무 담당자’를 표현할 때 ‘the manager in charge of’ 표현이 쉽고 일반적이에요. ‘someone who handles~’ 표현과 같은 의미로 사용하는 팁 잊지 않으셨죠?>

Pattern: I can assist you with [명사]. Let me check [명사] for you. ([명사]를 도와드릴 수 있습니다. [명사]를 확인해 보겠습니다.)

• I can assist you with your hotel check-in dates. Let me check the room availability for you. (호텔 체크인 날짜 조정을 도와드릴 수 있습니다. 객실 가능 여부를 확인해 보겠습니다.)

• I can assist you with your product return. Let me check our refund policy for you. (제품 반품을 도와드릴 수 있습니다. 저희 환불 규정을 확인해 보겠습니다.)

• I can assist you with your membership upgrade. Let me check your total reward points for you. (멤버십 등급 업그레이드를 도와드릴 수 있습니다. 누적 포인트를 확인해 보겠습니다.)

• I can assist you with your billing inquiry. Let me check last month's invoice for you. (청구서 관련 문의를 도와드릴 수 있습니다. 지난달 송장 내용을 확인해 보겠습니다.)

• I can assist you with your concert ticket delivery. Let me check the shipping tracking number for you. (콘서트 티켓 배송을 도와드릴 수 있습니다. 배송 추적 번호를 확인해 보겠습니다.)

<Tip- 제가 도와드릴게요 라는 영어표현을 I can help~ 라고 하기가 쉬운데 전문적인 비즈니스 영어 표현으로 ‘I assist~ ' 라고 하는 것의 패턴을 정리했어요. 내가 어떤 업무를 알아보고 처리해드리겠다는 표현으로 ’Let me~' 도 비지니즈적인 영어 표현이에요>

이번 챕터 ‘전화 응대하기’ 세 가지 패턴은 비즈니스에서 담당 업무에 따라서 달라질 수 있지만 단어만 바꿔서 활용하는 문장의 예문을 들었습니다.

Pattern 1: Thank you for calling [회사명]. ([회사명]에 전화 주셔서 감사합니다)

Pattern 2: Hold (on)~ (잠시만 기다려주세요. 연결해드리겠습니다.)

Pattern 3: I can assist you with [명사]. Let me check [명사] for you.

지난 주 ‘전화 걸어 용건 말하기’ 예문을 복습하면서 연습한다면 훨씬 이해가 쉽습니다. 비즈니스 영어 표현 중에 다소 까다로운 전화로 대화하는 주제는 2주 연속 다루어보았습니다. 다음 챕터는 ‘회의 준비하기’ 주제로 ‘비지니스 영어’ 표현 학습해보겠습니다.