전북특별자치도의 미래는 '피지컬 AI'입니다…경제·정무 조직 '대수술'

전북특별자치도가 미래 핵심 성장 동력인 '피지컬 AI' 산업 육성을 본격화하고, 도정 현안 대응력을 강화하기 위해 대대적인 직제 명칭 개편을 단행했다.

전북특별자치도는 이 같은 내용을 골자로 한 '전북특별자치도 행정기구 설치 및 정원 운영에 관한 조례 시행규칙'을 시행한다고 2일 밝혔다.

이번 조직 개편은 전북이 주도하는 첨단 피지컬 AI 및 로봇 산업 생태계 구축에 속도를 높이는 동시에, 도정 전반의 정무·정책 협력 체계를 효율적으로 정비하기 위해 추진됐다.

주요 개편 내용에 따르면, 도의 경제·산업 정책을 총괄하는 기존 '경제부지사'의 명칭이 '피지컬AI경제부지사'로 변경됐다.

이는 피지컬 AI 기반 첨단 산업 전환과 관련 기업 유치, 연구개발(R&D) 인프라 구축 등 주요 현안을 부지사급에서 직접 챙기겠다는 강력한 정책적 의지가 담겼다.

도지사 참모 조직의 역할도 명확하게 재편됐다.

기존 '정무수석'은 '피지컬AI산업수석'으로 명칭이 바뀌어 인공지능(AI)과 로봇, 모빌리티 등 미래 첨단 산업 분야의 전략적 대응과 정무적 지원을 전담한다.

또한 도의회 및 대외 협력 업무를 맡아온 '정책협력관'은 '정무수석'으로 명칭이 변경되어 정치권 및 중앙부처와의 협의, 유대관계 등 대외활동 보좌 기능을 강화하며 정무적 컨트롤 타워 역할을 수행하게 된다.

전북특별자치도 관계자는 "이번 직제 개편은 단순한 명칭 변경을 넘어 전북의 미래 먹거리인 피지컬 AI 산업에 도정 역량을 집중하고 소통 체계를 공고히 하기 위한 조치"라며 "개편된 체계를 바탕으로 도민이 체감할 수 있는 첨단 산업 성과와 민생 성과를 내는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한편 이번 직제 명칭 변경은 담당 기능을 조정하는 것으로, 각 직위의 직급과 임용 형태는 종전과 동일하게 유지된다.

고정삼 피지컬AI경제부지사는 지방별정직 1급 상당, 박승대 피지컬AI산업수석은 지방전문임기제 가급(2급 상당), 이정린 정무수석은 지방전문임기제 가급(3급 상당)으로 기존과 변동이 없다.