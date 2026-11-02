경기도, 녹색자금 6억원 확보…취약계층 위한 숲 공간 넓힌다

장애인과 어르신, 복지시설 이용자 등 자연을 누리기 어려운 이웃들이 일상 가까이에서 숲을 만나고 편안하게 쉴 수 있는 공간이 경기도 곳곳에 마련된다.

경기도는 산림청 산하 한국산림복지진흥원이 주관한 ‘2027년도 녹색자금 지원사업’ 공모에서 도내 3개 사업이 선정돼 국비 6억여 원을 확보했다고 2일 밝혔다.

▲이천시 온천공원 무장에나눔길 ⓒ경기도

이번에 선정된 사업은 △안산시·화성시 산림복지 나눔숲 조성 △이천시 무장애나눔길 조성 등 모두 3곳이다.

산림복지 나눔숲은 복지시설의 유휴부지와 옥상 등에 나무를 심고 휴식공간을 조성하는 사업이다. 시설 거주자와 이용자들이 멀리 나가지 않고도 일상에서 자연을 접하며 여유를 누릴 수 있도록 녹지공간을 제공한다.

이천시에 들어설 무장애나눔길은 장애인과 어르신 등 보행약자도 편리하게 숲을 이용할 수 있도록 조성된다. 경사도를 8% 이하로 낮추고 목재 보행로 등을 설치해 휠체어나 유모차를 이용하는 사람들도 부담 없이 숲길을 걸을 수 있도록 할 계획이다.

이번 사업은 사회·경제적 취약계층이 이용하는 시설의 녹지공간을 확충하고, 보행약자의 산림 접근성을 높이기 위한 녹색자금 지원사업의 일환이다.

도는 공모에 앞서 사업 대상지 현장 자문과 시군 협의를 거쳐 사업계획을 구체화했다. 확보한 국비와 지방비를 투입해 2027년 초 설계와 행정절차를 진행하고 연내 사업을 마무리할 예정이다.

이태선 도 정원산업과장은 “녹색 기반시설(인프라)은 도민 모두가 신체적·경제적 제약 없이 동등하게 누려야 할 보편적 권리이자 중요한 녹색 복지 자산”이라며 “이번 공모 선정을 계기로 도내 취약계층과 보행약자를 위한 안식처를 더욱 촘촘히 넓히고, 도민 누구나 일상에서 자연을 누릴 수 있는 녹색 경기 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.