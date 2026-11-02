울산시, 남구 무거동 일대 3일 야간 단수 실시

울산시가 상수도관 누수 원인을 파악하고 수돗물 손실을 줄이기 위해 남구 무거동 일대 3918세대를 대상으로 야간 단수를 실시하고 상수관망 정밀 점검에 나선다.

울산시 상수도사업본부는 오는 3일 오후 11시 50분부터 다음 날 오전 5시까지 남구 무거동 일부 지역의 수돗물 공급을 중단한다고 밝혔다. 이번 단수는 상수도관 누수 원인을 정확히 파악하기 위해 추진하는 '상수관망 구역고립 확인용역'의 일환으로 진행된다.

▲남구 무거동 일대 3918세대 단수 위치도.ⓒ울산시

단수 대상은 무거동 옥현초등학교와 태화강서희스타힐스 일원 3918세대다. 상수도사업본부는 지난달 27일 야음4구역 점검을 마친 데 이어 오는 3일에는 무거3 구역을 대상으로 정밀 점검에 나선다. 무거3구역은 구역 고립은 확인됐지만 유수율이 83% 수준에 머물러 수돗물 손실을 줄이기 위한 정밀 진단이 필요한 곳이다.

이에 상수도사업본부는 무거3구역 내 9개 구역의 밸브를 순차적으로 차단하며 물의 흐름 변화를 분석하는 '단계시험'을 실시해 누수 의심 구간과 유수율 저하 원인을 정밀 파악할 계획이다. 또한 시민 불편을 줄이기 위해 현수막 설치와 세대별 방문 안내문 배부, 울산시 누리집과 대화형상담원 '물동이'를 통해 단수 일정을 사전 홍보하고 있다. 아울러 비상 상황에 대비해 병입 수돗물 공급 등 비상급수 대책도 마련했다.

김동훈 상수도사업본부장은 "지난주 야음4구역 점검에 협조해 주신 시민 여러분께 감사드린다"며 "이번 무거3구역 점검도 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급을 위한 필수 조치인 만큼 시민 여러분의 양해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.