젖소 '메탄 배출량' 품종별로 27% 차이…저탄소 축산 정책 '방향타' 잡는다

국내 사육환경에서 저지종의 하루 메탄 배출량이 홀스타인종 젖소에 비해 27.4% 적은 등 사료 섭취량·우유 생산 특성을 비교한 자료가 관심을 끌었다.

2일 농촌진흥청(청장 이승돈)에 따르면 국내 사육 환경에서 저지종과 홀스타인종 젖소의 메탄 배출량을 직접 측정한 결과 저지종 한 마리당 하루 평균 배출량이 홀스타인종보다 27.4% 적은 것으로 나타났다.

연구진은 우유를 생산하는 저지종과 홀스타인종 각 10마리를 대상으로 사료 섭취량과 우유 생산량과 성분 등을 조사했다.

▲저지종(사진의 앞쪽)과 홀스타인종 ⓒ농촌진흥청

또 사료를 소화하는 과정에서 발생하는 메탄을 직접 측정·분석해 두 품종의 배출 특성을 비교했다.

시험 결과 젖소 한 마리가 하루에 배출한 메탄은 저지종이 평균 약 259g으로 홀스타인종 약 356g보다 27.4% 적었다.

하루 사료 섭취량(수분 제외)도 저지종이 13.7kg으로 홀스타인종 18.9kg보다 적었다.

우유 생산 특성에도 차이가 있었다. 하루 평균 우유 생산량은 저지종이 18.3kg으로 홀스타인종 26.2kg보다 적었다.

반면에 우유의 지방 비율은 저지종이 5.95%로 홀스타인종 4.69%보다 높았다. 단백질 비율도 각각 3.64%와 3.26%로 저지종이 높았다.

우유 1kg을 생산할 때 배출하는 메탄도 두 품종 간 통계적으로 뚜렷한 차이가 없었다. 이는 저지종의 하루 메탄 배출량이 적더라도, 사료 섭취량과 우유 생산량을 함께 고려하면 품종 간 차이를 달리 해석할 수 있음을 보여준다.

이번 연구는 젖소의 메탄 배출 특성을 평가할 때 한 마리당 배출량뿐 아니라 사료 섭취량과 우유 생산 특성 등을 종합적으로 고려해야 한다는 점을 확인했다는 데 의미가 있다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 '애니멀즈(Animals)'의 최신호에 '홀스타인종과 저지종 젖소의 장내발효 메탄 배출과 우유 성분 특성: 호흡대사챔버를 이용한 연구'로 게재됐다.

김상범 국립축산과학원 낙농과장은 "이번 연구로 저지종과 홀스타인종의 메탄 배출량과 우유 생산 특성을 국내 실측 자료로 확인했다"며 "앞으로도 품종과 연령별 자료를 꾸준히 확보해 젖소 특성을 반영한 온실가스 배출량 산정과 저탄소 축산 정책을 뒷받침하겠다"고 밝혔다.