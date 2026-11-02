HD현대삼호, 생산성·지속가능경영 혁신대상 '국무총리 표창'…친환경·안전경영 성과 인정

HD현대삼호(대표이사 김재을 사장)가 친환경 기술 개발과 안전·상생 경영을 통한 지속가능한 산업 생태계 구축 성과를 인정받아 국무총리 표창을 수상했다.

2일 현대삼호에 따르면 최근 서울 영등포구 KBS홀에서 열린 '2026 대한민국 생산성·지속가능경영 혁신대상' 시상식에서 국무총리 표창을 받았다.

이번 수상은 친환경 선박 기술을 비롯해 에너지 효율화, 지능형 안전관리, 협력사 상생 및 지역사회 공헌 등 지속가능경영 전반에서 거둔 성과가 높이 평가된 데 따른 것이다.

▲2026 대한민국 생산성·지속가능경영 혁신대상 시상식에서 국무총리 표창을 수상하고 기념 촬영을 하고 있디. 2026. 11. 02 ⓒHD현대삼호

HD현대삼호는 LNG·메탄올 이중연료 추진선 인도 등을 통해 국제 친환경 선박 시장을 선도하고 있으며, 태양광 발전시설과 에너지 통합관제센터, 오폐수 재이용 시스템 등을 구축해 친환경 사업장 조성에도 힘쓰고 있다.

특히 통합 안전관제센터를 중심으로 지능형 안전관리 시스템을 도입해 산업현장의 안전관리 체계를 고도화하고, 협력사와의 상생 경영 및 지역사회 공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임도 강화하고 있다.

HD현대삼호 관계자는 "이번 수상은 친환경 기술 개발과 지능형 안전 경영, 상생을 위해 전 임직원이 합심해 만들어낸 결실이다"며 "앞으로도 대한민국 대표 친환경 조선 기업으로서 ESG 경영을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 올해 21회를 맞은 지속가능경영 유공 포상은 산업통상부가 주최하고 한국생산성본부가 주관하는 정부 포상으로, 지속가능경영을 적극 실천해 국가 산업 경쟁력 향상과 사회적 가치 창출에 기여한 기업 및 단체에 수여된다.