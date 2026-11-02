'호남고속선' 운행 횟수는 늘었지만 노선·시간대 변경으로 이용 불편 늘어

목포시가 고속철도 운행체계 개편 이후 불거진 시민 불편을 해소하기 위해 한국철도공사에 열차 운행 개선을 공식 건의하기로 했다.

2일 시에 따르면 지난 9월 1일 고속철도 운행체계 개편 이후 열차 운행 횟수는 늘었지만, 일부 열차의 운행 노선과 종착역, 시간대가 변경되면서 시민들의 철도 이용 불편이 이어지고 있다.

이번 개편으로 수서~목포 구간 열차 운행 횟수는 기존 18회에서 19회로 1회 늘었다. 그러나 기존 호남고속선을 운행하던 일부 열차가 호남선으로 변경되고, 일부 열차는 목포까지 운행하지 않으면서 시간대별 이용 여건에 변화가 생겼다.

▲목포시 청사 전경

특히 전체 운행 횟수가 증가했더라도 시민들이 실제 필요한 시간에 목포까지 이동할 수 없다면 체감하는 교통 편의는 달라질 수밖에 없다는 게 시의 판단이다.

시는 단순한 운행 횟수 증가보다 출퇴근과 통학, 병원 진료 등 시민들의 실질적인 이동 수요를 반영한 시간대별 운행 개선이 필요하다고 보고 있다.

열차 공급 부족 문제도 개선 요구의 근거로 제시됐다. 최근 보도에 따르면 전국 KTX 이용객은 2021년 대비 83.1% 증가했지만, 공급 좌석은 5.2% 늘어나는 데 그쳤다. 철도 이용 수요 증가 속도를 열차 공급이 따라가지 못하고 있다는 것이다.

시는 시간대별 시민 불편사항과 지역 철도 이용 수요를 한국철도공사에 전달하고, 목포까지 운행하는 열차 확대와 이용 수요가 집중되는 시간대의 운행 조정 등 실질적인 개선 방안을 지속적으로 협의할 방침이다.

강성휘 시장은 "출퇴근과 통학, 진료 등을 위한 이동 불편을 줄일 수 있도록 시민의 목소리를 한국철도공사에 충실히 전달하고, 지속적인 협의를 통해 실질적인 개선을 이끌어내겠다"고 밝혔다.