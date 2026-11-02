경상원, 평택서 '2026 경기도 소상공인 상생한마당' 개최

경기도와 경기도시장상권진흥원이 소상공인의 자긍심을 높이고 지역경제 활성화를 위해 마련한 ‘2026 경기도 소상공인 상생한마당’을 성황리에 마무리했다.
2일 경상원에 따르면 지난 달 30일부터 31일까지 평택역 오거리부터 박애병원 일원에서 열린 이번 행사는 소상공인의 날(11월 5일)을 기념해 소상공인과 도민이 함께하는 상생과 화합의 장으로 마련됐다.
행사 첫날 개막식에서는 지역경제 발전과 소상공인 권익 향상, 골목상권 활성화에 기여한 모범 소상공인과 관계자 등에게 총 87점의 유공자 포상이 수여됐다.
이틀간 행사장에는 60개의 판매·체험·홍보 부스가 운영돼 다양한 상품과 체험 프로그램을 선보였다. 소상공인 희망 퍼포먼스와 가수 채연·박지헌의 축하공연도 이어지며 현장에 활기를 더했다.
경상원은 이번 행사를 계기로 소상공인 간 교류와 협력을 확대하고, 지역 상권에 활력을 불어넣는 계기가 됐기를 기대하고 있다.
원미정 경상원 원장직무대행은 “소상공인은 지역경제를 지탱하는 든든한 버팀목이자 골목상권의 활력을 만들어가는 주역”이라며 “앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울여 소상공인의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위한 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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