안철수, '훈훈연대'에 "친한파가 만들어낸 말…오 시장은 전혀 생각없어"

안철수 국민의힘 의원이 한동훈 무소속 의원과 오세훈 서울시장의 '훈훈연대'에 대해 "친한파에서 만들어낸 말"이라며 얼마 못 가고 사라질 것이라고 전망했다.

안 의원은 2일 매일신문 유튜브에서 한 의원과 오 시장이 향후 좋은 관계를 가져가는 것에 대해 "오 시장이 전혀 생각이 없다"며 이 같이 말했다.

안 의원은 한 의원의 국민의힘 복당에 대해서는 "능력 있는 분들이 모여 보수 진영이 통합되고, 그 실력을 바탕으로 국민들로부터 신뢰를 얻는 것이 다음 총선을 위해 꼭 필요한 일"이라면서도 "한 개인의 복당이 보수 통합보다 더 앞에 나와선 안 된다"고 했다.

안 의원은 "어떤 한 개인만 딱 놓고 이 사람 복당해야 한다고 하면 찬성하는 사람도 있고 반대하는 사람도 있어서 오히려 분란과 갈등만 심해지고, 될 보수 통합도 안 될 것"이라며 "순서가 잘못됐다"고 지적했다.

오세훈 시장과 한동훈 의원은 2일 김성원 국민의힘 의원 부친 빈소에서 만나 앞으로 소통하고 공식적인 만남도 갖자는 취지의 대화를 나눈 것으로 알려졌다.