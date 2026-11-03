메인화면으로
[속보] 박지원, 한동훈에 "딸이 '이모 찬스'로 MIT 합격 의혹? 수사받아 의혹 밝혀야"
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
  • 밴드 공유하기
  • 인쇄하기
  • 본문 글씨 크게
  • 본문 글씨 작게
정기후원

[속보] 박지원, 한동훈에 "딸이 '이모 찬스'로 MIT 합격 의혹? 수사받아 의혹 밝혀야"

허환주 기자  |  기사입력 2026.11.03. 10:38:25

박지원 더불어민주당 의원이 한동훈 무소속 의원을 두고 "남의 뒷꽁무니를 파헤치는 사람은 결국 자기 꽁무니도 파헤침을 당한다"고 지적했다.

박 의원은 3일 자신의 페이스북에 "자식과 골프는 부모 마음대로 안된다지만 누구나 자기 자식을 좋은 학교에 보내고 싶은 마음은 다 있다"며 이 같이 말했다.

그는 "남의 자식은 파헤치고 자기 자식은 '이모 찬스'로 MIT에 합격 의혹? 이모 대리 제작 의혹 앱 개발로 서울시장상, 인천시의회 의장상을 탔다면?"이라며 "남의 딸처럼 자기딸도 수사받아 의혹을 밝히는 게 검사, 법무장관 역임한 한동훈 의원의 자세라고 생각한다"고 주장했다.

그는 그러면서 '한동훈 딸, 서울시장상 공적서에 “봉사 앱 만들었다”…‘대리 제작 의혹’ 이모 진씨 명의 앱 등록'이라는 기사를 공유하며 "공유 기사를 일독하신 후 여러분의 생각은 어떠신지요"라고 적었다.

공유한 기사에 따르면 한동훈 의원의 딸이 스스로 만들었다고 주장한 교육 봉사활동 애플리케이션이 과거 ‘앱 대리 제작’ 의혹을 받던 이모 명의로 애플 앱스토어에 등록됐던 것으로 파악됐다. 한 의원 딸은 이 앱 개발을 공적으로 적어내 서울시장상과 인천시의회의장상을 수상했다며 ‘이모 찬스’로 얻은 허위 스펙을 입시에 활용한 것이 아니냐는 의혹을 제기했다.

▲무소속 한동훈 의원이 3일 국회 의원회관에서 국민의힘 김기현, 윤상현 의원과 공동 주최한 '정당개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가' 토론회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ연합뉴스
구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
허환주

허환주 기자

메일보내기kakiru@pressian.com

2009년 프레시안에 입사한 이후, 사람에 관심을 두고 여러 기사를 썼다. 2012년에는 제1회 온라인저널리즘 '탐사 기획보도 부문' 최우수상을, 2015년에는 한국기자협회에서 '이달의 기자상'을 받기도 했다. 현재는 기획팀에서 일하고 있다.

최근글보기
NAVER 에서
허환주 기자
 를 구독·응원해주세요
프레시안에 제보하기제보하기
프레시안에 CMS 정기후원하기정기후원하기

전체댓글 0

등록
  • 최신순

헤드라인

이전 다음