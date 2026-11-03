안양시, 안양천 대우습지 생태환경 개선사업 마무리

경기 안양시가 안양천 대우습지의 생태적 기능을 회복하고 시민들이 자연을 가까이에서 즐길 수 있는 친환경 공간으로 새롭게 정비했다.

안양시는 안양천 대우습지의 자연성을 회복하고 생태적 가치와 시민 이용이 조화를 이루는 환경을 조성하기 위한 ‘안양천(대우습지) 생태습지 관리사업’을 완료했다고 3일 밝혔다.

▲안양천(대우습지) 생태습지 관리사업 완료 후 모습 ⓒ안양시

사업 대상지는 안양대우아파트 앞 안양천변인 안양동 1157-1번지 일원이다.

시는 이번 사업을 통해 갈대를 정비하고 식재 기반을 조성했으며, 다양한 초화류를 심어 습지의 개방성을 높였다. 기존 자연환경을 최대한 보전하면서 생태정원을 조성하고 벌과 나비 등 다양한 곤충이 찾아올 수 있는 환경을 만드는 데 중점을 뒀다.

또한 시민들이 습지에 서식하는 다양한 생물과 계절에 따른 자연의 변화를 가까이에서 관찰하고 체험할 수 있도록 생태적 가치와 이용 편의성을 함께 고려했다.

시는 이번 대우습지 시범사업을 시작으로 연현·화창·비산·학운·동안 등 나머지 5개 습지도 단계적으로 환경을 개선할 계획이다.

이를 통해 안양천 습지의 생태적 가치를 높이고 지속 가능한 관리체계를 구축해 사람과 자연이 공존하는 건강한 하천 환경을 조성한다는 방침이다.

시 관계자는 “앞으로도 안양천 습지의 생태적 가치를 높이고 사람과 자연이 조화롭게 공존하는 건강한 하천 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.