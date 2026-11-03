인천시, 올해 해양쓰레기 4299톤 수거…깨끗한 바다 만들기 성과

인천광역시가 깨끗한 바다 환경 조성을 위해 해양쓰레기 수거와 정화활동을 추진하고 있다.

인천시는 올해 1월부터 9월 말까지 총 4299톤의 해양쓰레기를 수거·처리했다고 3일 밝혔다. 이를 위해 올해 총 122억 원의 예산을 투입해 해안과 하천·하구 정화, 도서지역 쓰레기 운반, 조업 중 인양쓰레기 수매 등 다양한 사업을 진행하고 있다.

▲해양쓰레기 수거 활동 현장 ⓒ인천광역시

특히 해양환경정화선 ‘인천씨클린호’를 운영해 연안 부유쓰레기 약 19톤을 수거했으며, 도서지역 쓰레기 정화운반선 ‘옹진청정호’는 9월 말까지 43회 운항해 폐기물 1170톤을 육지로 옮겼다.

시민 참여도 이어졌다. 민간단체 3곳을 지원하고 시민과 공공기관 관계자 899명이 참여한 연안 정화활동을 통해 해양쓰레기 34톤을 수거했다.

박광근 시 해양항공국장은 “깨끗한 인천 앞바다를 만들기 위해 해양쓰레기 수거 사업을 더욱 강화하고, 관계기관 및 시민들과 협력해 해양생태계 보호와 해양환경 개선에 최선을 다하겠다”고 말했다.