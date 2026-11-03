[김포 소식]2027년 평생학습 교육 강사 319명 공개 모집 등

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◇2027년 평생학습 교육 강사 319명 공개 모집

김포시는 시민의 평생학습 참여 기회를 확대하고 지역 수요에 맞는 교육 프로그램을 운영하기 위해 11일부터 13일까지 2027년 평생학습 교육 강사를 공개 모집한다.

모집 인원은 총 319명으로 평생학습관 68명(정규강좌 63명, 성인문해강좌 5명)과 읍면동 가까이배움터 14개소 251명(대면강좌 234명, 실시간 화상강좌 17명)이다.

올해부터는 강사 지원자의 편의를 높이기 위해 이메일 신청 방식을 도입했으며, 방문 제출은 받지 않는다. 지원자는 지원 분야별 담당자 이메일로 지원 서류를 제출하면 된다.

특히 올해는 주민 설문조사 결과와 최신 교육 트렌드를 반영하여 실생활과 디지털 환경 변화에 맞춘 강좌를 새롭게 개설하고, 시니어층을 위한 디지털 기초활용 과정도 특화 운영할 계획이다.

강사 선발은 1차 서류심사와 2차 면접심사를 거쳐 진행된다. 모집 분야별 지원 자격과 제출서류, 세부 일정 등은 김포시청 홈페이지 고시·공고 또는 김포시 평생교육 통합 플랫폼에서 확인할 수 있다.

◇김포페이 5% 추가 캐시백 지원… 1인 최대 2만 원 지원

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김포시가 5일부터 15일까지 김포페이 결제 시 결제금액(인센티브·정책수당 제외)의 5%를 캐시백으로 지원하는 ‘지역화폐 특별지원(코리아그랜드페스티벌 추가 지원)’ 사업을 추진한다.

범부처 합동 할인 축제인 ‘2026 코리아 그랜드 페스티벌’에 맞춰 진행되는 이번 사업은 행사 기간 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인의 매출 증대를 지원하기 위해 마련됐다.

행사 기간 김포페이 가맹점에서 김포페이로 결제하면 결제액의 5%를 캐시백으로 자동 지급되며, 1인당 최대 지원금은 2만 원이다. 다만 정책수당 및 인센티브 결제분은 지급 대상에서 제외되며, 지급된 캐시백은 지급일로부터 3개월 이내에 사용해야 한다. 사용기한이 지난 미사용액은 환수된다.

김포시는 오는 12월 31일까지 착한가격업소에서 김포페이로 결제하는 시민에게도 결제금액의 5%를 추가 캐시백으로 지원하고 있다. 1인당 월 최대 5만 원까지 별도 신청 없이 자동 지급되며, 월별 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다. 지급된 캐시백은 지급일로부터 3개월 이내 김포페이 가맹점에서 사용할 수 있다.