인천시, '천원택배' 누적 배송 340만건 돌파…서비스 개선 추진

인천광역시가 소상공인의 물류비 부담을 덜어주기 위해 운영 중인 ‘천원택배’ 사업의 서비스 개선에 나선다.

인천시는 소상공인의 물류비 부담 완화와 안정적인 생활물류 체계 구축을 위해 천원택배 운영체계를 개선하고 이용 편의성을 높일 계획이라고 3일 밝혔다.

▲소상공인 공동 물류센터 ⓒ인천광역시

천원택배는 소량의 택배 물량으로 배송업체와 개별 계약을 맺기 어려운 소상공인을 위한 물류 지원사업이다. 인천지하철 1·2호선 역사 60곳을 물류 거점으로 활용해 소상공인의 택배 물품을 공동 집화하는 방식으로 운영된다.

2024년 10월 사업 시작 이후 이용 수요가 꾸준히 늘면서 올해 9월 말 기준 누적 배송 실적은 340만 건을 넘어섰으며, 가입 업체도 1만 개소에 달했다. 올해 1~9월 배송 실적은 207만 건으로 지난해 연간 실적 123만 건을 이미 넘어섰다.

이용 요금은 5㎏ 이하 일반배송이 건당 1천 원, 수도권 당일배송은 2천 원이다. 지하철역 방문이 어려운 소상공인을 위한 방문 픽업 서비스도 제공한다.

지역 일자리 창출 효과도 거뒀다. 지하철 역사 내 집화센터에서 물품 분류와 이동 업무를 담당하는 어르신과 경력단절 여성 등 120명을 채용했다.

시는 앞으로 집화·운영체계와 배송체계를 일원화해 중복 비용을 줄이고 배송 관리와 서비스 책임을 강화할 방침이다. 또한 산업단지와 전통시장, 지식산업센터 등 지하철 접근이 어려운 지역에는 무인 집화시설과 이동형 차량 집화서비스를 도입하는 방안을 추진한다. 카드와 간편결제 등 결제 편의성도 개선할 계획이다.

박광근 시 해양항공국장은 “천원택배를 저렴한 배송비와 편리한 디지털 물류 인프라를 결합한 인천형 생활물류 플랫폼으로 발전시켜 소상공인의 온라인 시장 진출과 판로 확대를 지원하겠다”고 말했다.