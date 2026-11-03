[양주 소식]양주시 꿈드림, 25일 학교 밖 청소년 성장발표회 개최 등

ⓒ양주시

◇양주시 꿈드림, 25일 학교 밖 청소년 성장발표회 개최

양주시학교밖청소년지원센터(양주시 꿈드림)는 25일 오후 2시30분 양주청소년문화의집 지하 1층 다목적실에서 ‘2026 양주시 꿈드림 성장발표회’를 개최한다.

이번 발표회는 ‘털뭉치들의 대반란’을 부제로 학교 밖 청소년들이 한 해 동안 쌓은 배움과 성과를 공유하고, 각자의 재능과 개성을 선보이는 자리다.

행사는 1·2부로 나눠 진행한다. 1부에서는 개회식과 참석자 소개에 이어 학업과 자립 활동에 적극적으로 참여한 우수 청소년과 멘토, 공로자에게 표창장을 수여하고 청소년들의 활동 성과를 공유한다.

2부에서는 청소년들이 준비한 아이돌 댄스와 밴드, 악기 연주 등 공연이 펼쳐진다. 행사장에는 정글과 동물을 주제로 한 포토존과 체험부스, 청소년 작품 전시 공간도 마련된다. 체험부스는 스탬프 투어 방식으로 운영한다.

‘털뭉치들의 대반란’은 서로 다른 개성과 모습을 지닌 동물들이 어우러지는 모습에 학교 밖 청소년들의 다양성과 가능성을 담은 주제다. 청소년들이 정해진 틀에서 벗어나 자신만의 꿈과 재능을 발견하고 새로운 도약을 시작한다는 의미도 담았다.

양주시 꿈드림은 학교 밖 청소년의 학업 복귀와 사회 진입을 돕기 위해 검정고시 대비반, 학습 멘토링, 자립기술훈련, 자격증 취득 지원, 문화·직업체험 등 다양한 프로그램을 무료로 운영하고 있다. 참여 및 문의는 양주시학교밖청소년지원센터로 하면 된다.

◇여성농업인 134명 특수건강검진…20일 이동검진

양주시는 20일 양주시농업기술센터 대회의실에서 여성농업인 134명을 대상으로 특수건강검진을 실시한다.

검진 대상은 양주시에 거주하며 농업경영체에 등록된 51~80세 여성농업인 가운데 짝수년도 출생자다. 검진은 오전 7시 30분부터 11시 30분까지 진행되며, 대상자는 신분증을 지참해야 한다. 검진비는 전체 비용의 10%인 2만 2000원으로, 나머지 90%는 지원된다.

이번 검진은 농작업으로 인한 직업성 질환을 조기에 발견하고 예방하기 위한 것이다. 의료기관 방문이 어려운 여성농업인의 편의를 위해 의료진이 직접 양주시를 방문해 검진한다. 시는 의료법인 모두온의료재단 메디플러스병원과 협약해 이동형 검진을 실시한다.

검진 지원 인원은 134명이며, 선착순으로 접수한다. 사전 신청 없이 당일 현장 접수도 가능하지만, 지원 인원이 한정된 만큼 원활한 검진을 위해 19일까지 양주시 농업정책과에 전화로 사전 신청하는 것이 좋다.

자세한 사항은 양주시 농업정책과로 문의하면 된다.

◇신촌 동이마을, 8일 ‘동이단길 아트워크’ 개최

양주시 백석읍 신촌 동이마을에서 8일 정오부터 오후 5시까지 ‘동이단길 아트워크’가 열린다.

‘예술이 머무는 우리 동네의 하루’를 주제로 열리는 이번 행사는 동이갤러리와 방성2리 마을 거리, 방성 어린이공원 일대에서 진행된다. 방문객은 마을 곳곳을 둘러보며 전시를 관람하고 다양한 체험 프로그램에 참여할 수 있다.

주요 프로그램은 전시와 플리마켓, 숲 체험, 버스킹, 먹거리마켓 등이다. 동이갤러리에서는 전시 작품을 감상할 수 있으며, 방성 어린이 공원과 동이마을 거리에서는 플리마켓과 공연, 체험프로그램 등이 펼쳐진다.

크라운해태와 신촌 동이마을이 함께하는 ‘견생조각전’도 방성 어린이 공원에서 열린다. 방문객은 마을 풍경과 어우러진 조각 작품을 감상할 수 있다.

플리마켓과 먹거리마켓에서는 다양한 상품과 먹거리를 판매하며, 버스킹 공연과 숲 체험도 진행한다. 가족과 친구, 이웃이 함께 마을을 거닐며 전시와 공연, 다양한 체험 프로그램을 즐길 수 있다.