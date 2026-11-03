포항시, 글로벌 MICE 도시 도약 앞두고 숙박 인프라 확충 ‘과제’

특급호텔 3곳·3성급 호텔 1곳 유치 추진…기존 모텔의 비즈니스호텔 전환도 지원

경북 포항시가 글로벌 마이스(MICE) 도시로 도약하기 위해 대규모 전시·국제회의 시설 확충에 나선 가운데, 행사 참가자들을 수용할 숙박 인프라 확보가 핵심 과제로 떠오르고 있다.

2027년 상반기 포항국제전시컨벤션센터(POEX) 개관을 앞두고 국제회의와 산업 전시회 유치가 본격화되고 있지만, 방문객들이 포항에 머물며 비즈니스와 관광을 즐길 수 있는 호텔 등 숙박시설은 수요에 미치지 못할 것으로 전망되기 때문이다.

이상현 포항시 관광컨벤션도시추진본부장은 3일 포항시청 브리핑룸에서 열린 현안 브리핑에서 POEX 완공 이후 행사 유치 현황과 운영 준비 상황을 설명하며 숙박 인프라 확충 필요성을 강조했다.

포항시가 현재 보유한 숙박시설은 약 9,700실이지만 국제회의와 대규모 전시행사 수요를 고려하면 약 1,700실이 부족할 것으로 예상된다.

이에 포항시는 기존 모텔의 비즈니스호텔 전환 지원사업을 확대하는 한편, 특급호텔 3곳과 3성급 호텔 1곳의 유치를 추진하고 있다.

이는 단순히 객실 수를 늘리는 데 그치지 않고 국제회의 참가자와 기업 관계자, 해외 바이어 등이 이용할 수 있는 숙박시설의 질적 수준을 높이겠다는 구상이다.

특히 대규모 국제행사가 집중되는 시기에는 숙박 수요가 일시적으로 급증할 수 있는 만큼 기존 숙박시설의 활용도를 높이고 플로팅 호텔 등 대체 숙박시설을 활용하는 방안도 검토하고 있다.

이 같은 숙박 인프라 확충은 포항의 마이스산업 거점이 될 POEX 개관과 맞물려 있다.

포항시 북구 장성동 옛 캠프리비 부지 일원에 건립 중인 POEX는 지하 1층, 지상 5층, 연면적 약 6만2,109㎡ 규모로 조성된다.

총사업비 약 2,246억 원이 투입되며 전시장과 컨벤션홀, 회의시설, 편의시설 등을 비롯해 800여 대를 수용할 수 있는 주차시설도 갖출 예정이다.

POEX는 단순한 전시·회의시설을 넘어 포항의 철강과 이차전지, 바이오, 수소 등 지역 전략산업을 국제적으로 알리고 기업과 연구기관을 연결하는 마이스산업의 핵심 거점으로 활용될 전망이다.

포항시는 지역 대학과 연구기관, 기업 네트워크를 바탕으로 산업 전시회와 국제학술회의 유치에 힘을 쏟고 있다.

2027년 상반기 개관에 맞춰 생물공학회와 ICLEI 세계총회 등 대규모 행사 유치도 추진하거나 확보하면서 개관 초기 시설 가동률을 높이기 위한 준비를 이어가고 있다.

하지만 경쟁력 있는 전시·회의시설을 갖추는 것만으로 글로벌 마이스 도시의 기반이 완성되는 것은 아니다.

국제회의 참가자들은 행사장 접근성은 물론 숙박시설의 등급과 서비스, 교통 편의성 등을 종합적으로 고려하기 때문이다.

특히 기업 관계자와 해외 바이어, 국제기구 관계자 등이 참여하는 국제행사는 일정 수준 이상의 객실과 비즈니스 서비스를 갖춘 호텔 확보가 중요하다.

숙박시설이 부족할 경우 참가자들이 인근 도시로 이동해 숙박하면서 포항 내 소비와 지역 상권으로 이어지는 경제적 효과가 줄어들 수 있다.

이 때문에 POEX의 성공적인 운영을 위해서는 행사 유치와 숙박시설 확충, 교통·관광 인프라 조성을 연계한 종합적인 마이스산업 전략이 필요하다는 지적이다.

실제 포항시의회에서도 POEX의 안정적인 운영을 위한 행사 유치와 시설 가동률 확보, 재정 운영 등이 주요 과제로 제기됐다.

최근 건립현장 점검에서는 대규모 행사 개최에 따른 주차공간 확보와 주변 교통혼잡 대책 마련의 필요성도 강조됐다.

결국 POEX의 성공 여부는 시설 완공 자체보다 얼마나 경쟁력 있는 행사를 유치하고, 참가자들이 포항에 머물며 소비하도록 유도하느냐에 달려 있다.

특급호텔과 비즈니스호텔 유치가 계획에 그치지 않고 실제 투자와 착공, 준공으로 이어질 수 있도록 민간 투자 유인과 행정적 지원을 구체화해야 하는 이유다.

이상현 본부장은 “관광·마이스 산업의 성과는 방문객의 체류와 소비가 지역 상권과 경제 활성화로 이어지는 데 있다”며 “특급호텔과 3성급 비즈니스호텔 확충은 물론 기존 모텔의 호텔 전환 지원을 확대하고, 대규모 행사 때는 플로팅 호텔도 활용해 지역경제가 함께 성장하는 기반을 마련하겠다”고 말했다.

2027년 POEX 개관은 포항이 전통적인 산업도시에서 국제회의와 비즈니스 관광이 어우러지는 글로벌 마이스 도시로 도약하는 중요한 전환점이 될 전망이다.

전시·회의시설 확충을 넘어 숙박과 관광, 지역 상권을 연결하는 체류형 산업 생태계를 얼마나 내실 있게 구축하느냐가 포항 마이스산업의 성패를 가를 것으로 보인다.