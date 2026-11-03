안양시, 친환경 평안동 행정복지센터 착공…163억 투입 2028년 5월 준공

경기 안양시가 건물 외벽에 태양광 발전 설비를 적용한 친환경 '평안동 행정복지센터' 신축 공사를 착공했다고 3일 밝혔다.

안양시 평촌동 896-4번지 일원에 들어설 신축 청사는 총사업비 약 163억 원을 투입해 지하 2층, 지상 5층, 연면적 2797.57㎡ 규모로 조성된다. 준공 목표는 2028년 5월이다.

▲평안동 행정복지센터 조감도 ⓒ안양시

이번 사업의 가장 큰 특징은 건물 외벽과 창호에 건물 일체형 태양광발전시스템(BIPV)을 적용한다는 점이다.

시는 총 228매의 컬러 태양광 모듈을 청사 입면 디자인에 전면 적용한다. 회색과 청색 계열의 태양광 모듈을 외벽과 창호에 배치하고, 평촌신도시 특유의 격자형 도시 구조를 건물 외관에 반영해 도시 경관과 조화를 이루면서 에너지 생산 기능까지 확보할 계획이다.

청사에는 외벽·창호 태양광발전시스템(BIPV) 41.172kW와 옥상 태양광발전시스템(PV) 38.4kW 등 총 79.572kW 규모의 발전 설비가 구축된다.

이를 통해 연간 약 9만kWh의 전력을 자체 생산하고, 청사 조명과 사무기기 등에 필요한 전력 일부를 충당할 예정이다. 이에 따른 이산화탄소 배출 저감 효과는 연간 약 38톤으로 기대된다.

청사 내부는 주민 편의와 행정서비스 기능을 고려해 층별로 구성된다. 1층에는 민원실, 2층에는 회의실이 들어서며, 3~4층에는 다목적실과 주민자치 커뮤니티실, 5층에는 강당이 마련된다.

주민을 위한 열린 공간도 조성한다. 인접한 초원어린이공원과 청사 외부 데크를 연결해 어린이와 주민들이 자유롭게 이용할 수 있는 휴식 공간으로 꾸밀 방침이다.

시 관계자는 "평안동 행정복지센터는 건물 외벽을 에너지 생산 공간으로 활용하면서 도시 경관과 조화를 이루도록 설계한 친환경 청사"라며 "공공 건축물의 디자인과 기능성을 함께 살려 지속 가능한 에너지 자립 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.