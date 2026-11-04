포항 덕업관어린이수영장, AI CCTV 도입으로 안전관리 강화

경북 포항 덕업관어린이수영장이 개인정보 보호와 안전사고 예방을 동시에 고려한 인공지능(AI) 기반 CCTV 시스템을 도입해 어린이 이용객의 안전관리 강화에 나섰다.

포항시시설관리공단은 덕업관어린이수영장에 ‘프라이버시 보호형 AI 안전망 CCTV’ 설치를 마치고 지난 2일부터 본격적인 운영을 시작했다고 4일 밝혔다.

이번 시스템은 경상북도와 포항테크노파크 등 관련 기관의 협력을 바탕으로 추진됐으며, 사전 기능 검증과 현장 테스트를 거쳐 운영에 들어갔다.

▲포항 덕업관어린이수영장에 설치된 ‘프라이버시 보호형 AI 안전망 CCTV’ 모습.ⓒ포항시시설관리공단 제공

가장 큰 특징은 개인정보 보호와 실시간 안전 감시 기능을 결합했다는 점이다.

영상에 포착된 인물을 식별할 수 없도록 마스킹 처리하는 비식별화 기술을 적용해 CCTV 운영 과정에서 발생할 수 있는 개인정보 침해 우려를 줄였다.

안전사고 대응 기능도 강화했다. 수영장 내에서 이용객이 넘어지는 등 비정상적인 움직임이 감지되면 자동으로 경보가 울려 현장 직원이 상황을 신속하게 확인하고 대응할 수 있도록 했다.

특히 어린이 이용객이 많은 시설의 특성상 사고 발생 가능성을 조기에 파악하고 즉각적인 조치가 가능해졌다는 점에서 안전관리의 실효성이 높아질 것으로 기대된다.

수영장을 이용하는 한 학부모는 “AI 기반 안전관리 시스템 도입에 대해 자녀를 보다 안심하고 맡길 수 있는 환경이 마련됐다”며 “앞으로도 안전한 시설 운영이 이어지기를 바란다”고 전했다.

한편 덕업관어린이수영장은 어린이 대상 정규 수영강습과 방학 특별강습을 비롯해 교육청 주관 생존수영 교육 등을 운영하고 있다.

이번 AI 안전망 구축을 계기로 지역 어린이들에게 더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 수영 교육 환경을 제공할 수 있을 것으로 전망된다.