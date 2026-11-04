목포대교·대반동 밤바다 확 바뀐다…야간관광 명소 탄생

목포시가 목포대교와 대반동 유달유원지 일대의 야간경관 개선사업을 마무리하고, 밤바다를 활용한 새로운 관광 콘텐츠를 선보인다.

4일 시에 따르면 전날 목포대교와 대반동 유달유원지 일원에서 야간경관 개선사업 합동 준공식을 개최했다.

이번 사업은 목포의 해양경관에 빛과 영상 콘텐츠를 접목해 야간 볼거리를 확충하고, 관광객의 체류시간을 늘려 지역경제 활성화로 연결하기 위해 추진됐다.

▲야간경관 개선사업 합동 준공식을 개최했다. 2026. 11. 03 ⓒ목포시

목포대교 경관조명 특화사업은 노후 조명시설을 최신 LED 조명으로 교체하고 다양한 조명 연출 기법을 도입해 교량의 야간경관을 새롭게 단장했다.

특히 요일별로 차별화된 조명 연출이 특징이다. 월요일부터 목요일까지는 계절감을 살린 단색 조명과 은은한 색상 변화로 차분한 항구의 분위기를 연출하고, 금요일부터 일요일과 공휴일에는 다채로운 색상이 역동적으로 바뀌는 조명으로 화려한 밤 풍경을 선보인다.

대반동 유달유원지 일원에는 관광거점도시 육성사업의 하나로 총 23억 원을 투입해 야간경관 디자인 개선사업을 완료했다.

옹벽과 해변에는 비디오프로젝터를 활용한 미디어아트를 설치해 목포의 역사와 이야기를 담은 영상 콘텐츠를 구현했으며, 노후 경관조명도 교체해 공간의 완성도를 높였다.

이번 사업으로 목포대교의 화려한 경관조명과 대반동 유달유원지의 미디어아트가 어우러지면서 목포 바다를 배경으로 한 새로운 야간관광 명소가 탄생했다.

특히 기존 해양관광 자원에 야간 콘텐츠를 더해 관광객의 발길을 낮에서 밤까지 붙잡고, 인근 상권에도 활력을 불어넣을 수 있을지 주목된다.

강성휘 시장은 "목포대교와 대반동 유달유원지가 빛과 영상이 어우러진 목포의 대표적인 야간관광 명소로 거듭나게 됐다"며 "앞으로도 목포만의 특색 있는 야간관광 콘텐츠를 발굴해 관광객 유치와 지역경제 활성화로 이어가겠다"고 말했다.