해병대 1사단, 포항 농촌 일손 부족 해소에 힘 보태…장병 3,200명 투입

농작물 수확부터 비닐하우스 설치까지…지역 농가와 상생 실천

해병대 제1사단이 가을철 농번기를 맞아 일손 부족으로 어려움을 겪는 경북 포항지역 농가 지원에 나섰다.

해병대 제1사단은 11월 2일부터 6일까지 포항시 남·북구 16개 읍·면·동에서 약 3,200명의 장병을 투입해 농촌 일손돕기 활동을 진행하고 있다.

이번 지원은 농촌인구 감소와 고령화로 영농철 인력 확보에 어려움을 겪는 농가를 돕기 위해 마련됐다.

지원 대상은 독거노인과 고령자 등 취약계층을 비롯해 적기 영농에 어려움을 겪는 소규모 농가를 우선적으로 고려했다.

▲가을철 농번기 대민지원에 참가한 해병대 제1사단 장병들이 3일 포항시 북구 신광면에서 사과를 수확하고 있다.ⓒ해병대 1사단 제공

장병들은 농작물 수확과 비닐하우스 설치, 밭 정비 등 농작업을 지원하며 농가의 일손 부담을 줄이는 데 힘을 보태고 있다.

부대는 작전 대비태세를 유지하는 가운데 매일 안전교육과 위험성 평가를 실시하고, 현장지휘소를 운영해 안전사고 예방에 힘쓰고 있다.

지원에 참여한 킹콩여단 안현민 병장은 "지역 주민들의 일손을 도우며 기뻐하시는 모습을 보니 군인으로서 보람을 느낀다"며 "이번 활동을 계기로 군 본연의 임무에도 더욱 충실하겠다"고 말했다.

한편 해병대 제1사단은 농번기 일손돕기를 비롯해 지역사회와 함께하는 다양한 활동을 지속하며 지역 상생과 민군 협력 강화에 나설 계획이다.