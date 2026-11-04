포항시, 2027년 국비 확보 총력…핵심사업 5건 증액 건의

영일만횡단대교·방사광가속기 등 지역 5대 현안사업 필요성과 시급성 강조

경북 포항시가 2027년도 정부 예산안에 지역 핵심사업 예산을 추가 반영하기 위해 정부와 국회를 상대로 국비 확보 활동을 강화하고 있다.

박용선 포항시장은 4일 김명중 기획예산처 예산실장을 만나 지역 주요 현안사업의 추진 필요성과 시급성을 설명하고, 국회 예산 심의 과정에서 관련 사업비가 증액될 수 있도록 정부 차원의 지원을 요청했다.

이번 면담에서 포항시는 영일만횡단대교 건설을 비롯해 4세대 방사광가속기 빔라인 증설, 푸드테크 로봇 시험인증평가센터 기반 구축, 디지털 기반 자원순환 시범 산업단지 조성, K-차세대 전기추진선박 글로벌혁신 특구 사업을 주요 건의 과제로 제시했다.

이들 사업은 교통 인프라 확충을 비롯해 첨단 연구역량 강화와 미래 신산업 육성, 지역 산업구조 고도화 등을 위한 핵심 과제로 꼽힌다.

포항시는 정부 예산안에 반영되지 않았거나 사업 추진에 필요한 예산이 충분히 확보되지 않은 사업을 중심으로 추가 재원 확보의 필요성을 강조했다.

특히 국회 예산결산특별위원회의 예산안 심사가 본격화된 시점에서 예산 편성 주무 부처에 직접 지원을 요청함으로써 국회 심의 과정에서 실질적인 증액 성과를 이끌어내겠다는 전략이다.

포항시는 향후 국회 예산안 의결 때까지 지역 정치권 및 관계기관과 긴밀한 협력체계를 유지하며 핵심사업의 국비 반영을 위한 대응을 이어갈 방침이다.

박용선 시장은 “지역 핵심사업의 국비 확보는 미래 성장동력을 확충하고 시민 삶의 질을 높이는 중요한 기반”이라며 “국회 예산 심의가 마무리될 때까지 지역 정치권과 긴밀히 협력해 필요한 사업비를 최대한 확보하겠다”고 말했다.