켄텍, 1조 4800억 나주 인공태양 시대 개막…핵융합 핵심기술·인재양성 전진기지로

▲켄텍에 구축된 초전도 도체 실험설비 실험동.ⓒ켄텍

전남광주통합특별시 나주에 1조 4800억 원 규모의 인공태양 연구시설 구축이 확정되면서 한국에너지공과대학교(KENTECH·켄텍)가 대한민국 핵융합에너지 핵심기술 개발과 전문인력 양성의 주요 거점으로 주목받고 있다.

특히 켄텍은 핵융합 연구의 핵심인 초전도 도체 시험설비 구축과 플라즈마 기술 연구, 국제 공동연구를 통한 전문인력 양성에 나서고 있어 국가 연구시설과 연계한 산학연 협력체계 구축에도 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

켄텍은 과학기술정보통신부가 추진하는 '핵융합에너지 핵심기술 개발 및 실증기반 구축사업'의 예비타당성조사 통과를 환영하며 핵융합 핵심기술 연구와 전문인력 양성을 통해 연구시설의 성공적인 구축에 협력하겠다고 9일 밝혔다.

지난 5일 예타를 통과한 이번 사업은 오는 2027년부터 2036년까지 10년간 총사업비 1조 4813억 원을 투입해 나주시 왕곡면 일원에 핵융합에너지 핵심 연구시설을 구축하는 대규모 국가 연구개발사업이다.

연구시설은 핵융합 실증로 개발에 필요한 설계 역량과 핵심기술을 확보하기 위한 기반시설로, 향후 대한민국 핵융합에너지 연구개발의 주요 거점이 될 전망이다.

핵융합에너지를 실제 전력 생산으로 연결하기 위해서는 초고온 플라즈마를 안정적으로 생성하고 제어하는 기술과 이를 가두는 초전도 자석 등 핵심 장치의 성능과 신뢰성 확보가 필수적이다.

켄텍은 이러한 핵심기술 개발을 뒷받침하기 위해 한국핵융합에너지연구원과 공동으로 캠퍼스 내에 16테슬라급 초전도 도체 시험설비인 'SUCCEX'를 구축하고 있다.

SUCCEX는 강력한 자기장과 대전류, 극저온 등 핵융합로의 극한 환경을 재현해 차세대 핵융합 초전도 도체의 성능을 검증하는 연구시설이다.

설비 구축이 완료되면 핵융합 자석에 사용되는 초전도 도체의 설계 검증과 성능 평가 등에 활용될 예정으로, 국내 핵융합 핵심기술의 연구 기반을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

핵융합 분야 전문 교수진을 중심으로 한 연구개발과 인재양성도 진행되고 있다.

켄텍에서는 김기만·임병수·추용 교수가 초전도 분야 연구를 수행하고 있으며, 당정증 교수는 핵융합 플라즈마 가열 기술을 중심으로 관련 연구와 교육을 이어가고 있다.

핵융합 연구는 초전도와 플라즈마 물리학뿐 아니라 전기·전자, 기계, 첨단소재, 인공지능, 제어기술 등이 복합적으로 결합된 분야인 만큼 전문 연구인력 확보와 융합형 인재양성이 핵심 과제로 꼽힌다.

켄텍은 에너지 분야에 특화된 교육·연구 기반을 활용해 학생들이 이론교육을 넘어 실제 연구개발 현장에 참여할 수 있는 환경을 확대하고 있다.

국제 공동연구를 통한 전문인력 양성에서도 성과를 내고 있다.

켄텍은 지난 2024년 국제핵융합실험로(ITER) 국제기구와 협력협약을 체결하고 공동연구와 전문인력 교류를 추진해 왔다.

특히 박사과정 학생을 ITER 연구현장에 파견해 국제 핵융합 연구과제에 직접 참여할 기회를 제공했으며, 참여 학생 가운데 한 명은 이후 한국핵융합에너지연구원에 입사해 핵융합 연구를 수행하고 있다.

이는 대학에서 축적한 연구 경험이 국가 연구기관의 전문인력 확보로 이어진 사례로, 향후 나주 인공태양 연구시설과 연계한 인재양성 체계 구축에도 의미 있는 기반이 될 것으로 보인다.