경동대 국립교통병원 방문…‘전공 역량 강화’

경동대학교 작업치료학과(학과장 원영식)는 10월 30일 1·2학년 학생 44명이 경기도 양평 국립교통재활병원을 방문, ‘전공 탐색 및 학습 역량 강화 체험 프로그램’을 진행했다고 밝혔다.

학생들은 임상 현장의 최첨단 재활시스템을 확인하고 예비 작업치료사로서의 실무 감각을 익혔다.

ⓒ경동대

실습실 라운딩은 작업치료실, 로봇치료실, 운전재활치료실, 인지치료실, 평가분석실, 기능강화실, 휠체어 훈련실, 물리치료실, 수치료실, 통증치료실 등 주요 재활치료 시설 중심으로 잰행됐다.

학생들은 특히 로봇치료와 운전재활치료 등 첨단 기술이 접목된 재활 환경에 큰 관심을 보였다.

학생들은 치료실별 환자맞춤형 치료의 진행 과정에 특히 주목하면서, 강의실에서 습득한 이론의 실제 임상 적용 원리를 확인했다.

한 학생은 “강의실에서 다룬 치료 환경을 실제에서 체험하니, 전공에 대한 이해가 깊어지고 목표 의식도 더욱 뚜렷해졌다”는 소감을 전했다.

원영식 학과장은 “이번 국립교통재활병원 견학이 저학년 학생들의 전공 동기 유발과 진로 구체화에 큰 도움이 된 것 같다”면서, “앞으로도 학생들이 임상 현장의 최신 실무 흐름을 직접 체감하게 하여 전공 역량이 강화되도록 관련 프로그램을 지속 제공하겠다”고 말했다.

국립교통재활병원은 국토교통부가 설립하고 서울대학교병원이 위탁 운영하는 재활 전문병원으로, 교통사고 환자의 빠른 사회 복귀를 위해 뇌 손상·척수 손상·근골격계·소아 재활과 집중 재활치료를 제공하고 있다.