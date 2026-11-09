배우 김정하, 고령 대가야카페 방문...연예계·문화예술계 인사들 발길 이어져

▲사진 우측 배우 김장하ⓒ박용 기자

경북 고령군의 이색 명소인 대가야카페(코카콜라 카페)에 방송·연예계와 음악계, 미술계 인사들의 방문이 이어지고 있다.

드라마 '막돼먹은 영애씨'에서 주인공 영애의 어머니 역으로 출연해 시청자들에게 친숙한 김정하 씨는 최근 대가야카페를 방문해 독특한 공간과 다양한 코카콜라 수집품을 둘러봤다.

특히 김 씨는 배우 활동에 머무르지 않고 가수로서 새로운 도전에 나서고 있다는 점에서도 주목받고 있다. 이는 연기와 음악을 아우르며 인생의 새로운 무대를 열어가고 있는 것이다.

▲배우 김장하씨 발메 엘밤ⓒ박용 기자

김정하 씨의 최근 행보에서 눈길을 끄는 부분은 시니어 트로트 가수로서 자신만의 음악세계를 만들어가고 있다는 점이으로, 기존 대중가요를 부르는 데 그치지 않고 직접 작사와 작곡에도 참여하며 살아온 인생의 경험과 생각을 노래에 담아내고 있다.

특히 자녀 세대의 육아를 다시 책임지는 조부모들의 현실과 가족 안에서 변화하는 역할 등 시니어 세대가 공감할 수 있는 이야기를 음악으로 표현하려는 시도가 돋보인다.

이는 단순히 새로운 장르에 도전하는 차원을 넘어 자신의 삶을 음악으로 기록하고, 세대 간 공감대를 형성하려는 문화예술적 활동이라는 점에서 의미가 있다.

나이가 들어도 새로운 꿈을 꾸고 무대에 설 수 있다는 가능성을 보여주고 있다는 점에서 김 씨의 도전은 시니어 문화예술 활동의 새로운 방향을 제시하고 있다.

김정하씨의 대표곡은 '도리도리 짝짝'과 '한치앞도 모르면서'다.

이날 대가야카페에는 봉황을 소재로 독창적인 작품세계를 구축해 온 신경미 화백도 함께 방문해 눈길을 끌었다.

▲시진 왼쪽 백강기 감독ⓒ박용 기자

신 화백은 봉황을 주요 소재로 강렬한 색채와 역동적인 붓 터치를 활용해 생명력과 비상의 이미지를 표현하는 작가로서, 최근 고령 대가야미술가협회 정기전에 참여하는 등 지역 미술계에서도 활발한 활동을 이어가고 있다.

아울러 신 화백은 경남 함양군 여백갤러리카페에서 개인 초대전 '색채로 그려낸, 삶의 빛과 울림'을 개최하고 있다. 지난달 21일부터 오는 21일까지 진행되는 이번 전시에서는 작가 특유의 색채 감각과 조형적 표현을 만나볼 수 있다.

대중음악계와의 인연도 이어지고 있다. 이에 앞서 가수 민혜경 씨의 둘째 오빠인 백강기 씨도 대가야카페를 방문한 것으로 알려졌다.

▲봉황작가 신경미 화백ⓒ박용 기자

백 씨는 국내 대표 록 밴드 부활과 헤비메탈 밴드 블랙홀의 전직 매니저 출신으로, 대중음악 현장에서 활동하며 록 음악계와 인연을 맺어온 인물이다. 동생인 가수 민혜경 씨는 1980년대부터 1990년대 초반까지 댄스 팝과 발라드를 넘나들며 인기를 얻었으며, 개성 있는 무대 의상과 역동적인 퍼포먼스로 대중에게 사랑받았다.

이처럼 연예계와 음악계, 미술계 인사들의 발길이 이어지는 데는 대가야카페만의 독특한 공간적 매력이 자리하고 있다.

대가야카페는 코카콜라를 주제로 한 다양한 수집품과 빈티지 소품으로 실내를 꾸민 테마형 카페다. 대형 코카콜라 병 조형물과 북극곰 모형을 비롯해 천장과 벽면 곳곳에 진열된 각종 수집품은 일반 카페에서는 보기 어려운 이색적인 풍경을 연출한다.

특히 음료를 마시는 단순한 휴식 공간을 넘어 수집문화와 전시 콘텐츠를 함께 즐길 수 있다는 점이 특징으로, 방문객들은 독특한 소품을 관람하고 사진을 촬영하며 색다른 추억을 만들 수 있다.

이 같은 독특한 공간성은 방송에서도 주목받았다. 대가야카페는 SBS '세상에 이런 일이', MBN '생생정보마당', TBC '지금은 지방시대' 와 여러 잡지에도 소개되며 이색 카페로 알려졌다.

지역 관광 측면에서도 대가야카페의 존재는 눈여겨볼 만하다. 대가야 역사문화자원을 중심으로 관광 기반을 형성해 온 고령군에 이색적인 문화공간과 예술 콘텐츠가 더해지면서 관광객들에게 새로운 방문 동기를 제공할 수 있기 때문이다.

특히 배우 김정하 씨를 비롯한 문화예술계 인사들의 방문은 대가야카페가 단순한 지역 카페를 넘어 다양한 분야의 사람들이 교류하고 소통하는 문화적 공간으로 주목받고 있음을 보여준다.

인생 2막을 음악으로 열어가는 배우 김정하 씨의 새로운 도전과 독창적인 예술세계를 펼치는 작가들의 발걸음이 이어지는 대가야카페는 수집문화와 예술, 대중문화가 한 공간에서 어우러지는 이곳이 고령의 새로운 문화관광 명소로 자리매김할 수 있을지 관심이 모아진다.