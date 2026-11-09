경기 청소년 사다리 참여자, 고려대 캠퍼스서 탐방 프로그램 진행

경기도가 해외연수를 마친 청소년들의 진로·진학 설계를 돕기 위해 대학 탐방과 멘토링 프로그램을 마련했다.

도는 지난 7일 고려대학교 안암캠퍼스에서 ‘경기 청소년 사다리 사업’ 참여자를 대상으로 대학 탐방 프로그램을 진행했다고 9일 밝혔다.

▲‘경기 청소년 사다리 사업’ 참여자들 고려대 캠퍼스 기념촬영 ⓒ경기도

경기 청소년 사다리는 경제적 취약계층 청소년에게 해외 문화 체험 기회를 제공해 글로벌 역량을 키우고 진로 탐색과 자기 주도적 성장을 지원하는 사업이다. 경기도와 경기도평생교육진흥원이 전액 복권기금 지원으로 운영한다.

이번 탐방은 지난 7~8월 캐나다 해외연수를 마친 청소년들이 연수 경험을 구체적인 진로와 학업 목표로 발전시킬 수 있도록 마련한 사후관리 프로그램이다.

앞서 지난 10월 서울대학교 탐방에는 청소년 사다리 1·2기 수료생 등 35명이 참여했으며, 이번 11월 고려대 탐방에는 20여 명이 함께했다.

특히 청소년 사다리 사업 수료 후 고려대학교에 진학한 선배가 멘토로 나서 캠퍼스 주요 시설을 안내하고 진로 경험을 공유했다. 참가 청소년들은 선배의 대학 생활과 진학 경험을 통해 진로에 대한 시야를 넓히고 자기 계발 의지를 다지는 시간을 가졌다.

홍성덕 도 평생교육과장은 “해외연수에서 얻은 새로운 경험과 자신감이 대학 탐방을 통해 구체적인 진로와 학업 목표로 이어지길 바란다”며 “청소년들이 자신의 가능성을 발견하고 꿈을 실현할 수 있도록 경기 청소년 사다리 사업을 지속 추진하겠다”고 말했다.