경기도, 대한민국 일자리 어워드 4년 연속 수상

경기도가 세대별 맞춤형 취업 지원과 미래산업 인재 양성 등 일자리 정책 성과를 인정받아 ‘2026 대한민국 일자리 어워드’에서 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다.

도는 2023년 행정안전부 장관상, 2024년 중소벤처기업부 장관상, 지난해 산업통상부 장관상에 이어 올해까지 4년 연속 수상했다고 9일 밝혔다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

‘2026 대한민국 일자리 어워드’는 우수한 일자리 정책을 추진하거나 양질의 일자리 창출에 기여한 지방자치단체와 공공기관을 선정하는 상이다. 올해는 전국 94개 기관이 참여해 서류·전시 심사와 종합 평가를 거쳤으며, 지자체 8곳과 공공기관 5곳 등 13개 기관이 선정됐다.

도는 저출생·고령화와 산업구조 변화, 인공지능(AI) 확산 등에 대응해 추진한 ‘경기도형 미래 일자리 모델’이 높은 평가를 받았다.

청년층을 대상으로 한 ‘경기청년 일자리 매치업 플러스’를 통해 143명의 취업을 연계했으며, 중장년 인턴십은 836명이 참여해 정규직 전환율 89.7%를 기록했다. 베이비부머 라이트잡 사업을 통해서도 649명이 취업하는 성과를 거뒀다.

창업부터 기업 성장과 투자까지 이어지는 지원도 강화했다. 창업혁신공간 26곳을 운영하고 G-펀드를 누적 1조5044억 원 규모로 조성하는 등 기업의 성장 기반을 마련했다.

아울러 바이오 전문인력 양성사업을 통해 551명의 수료생을 배출하는 등 AI·반도체·미래차·바이오 등 미래산업 인재 양성에도 힘을 쏟았다. AI 기반 맞춤형 일자리 추천과 상담 등 고용서비스의 디지털 전환도 추진하고 있다.

이 같은 정책은 지난 9월 17~18일 강릉올림픽파크에서 열린 ‘2026 지역경제 혁신박람회’에서도 소개됐다. 도는 ‘AI로 찾는 내 일, 성장하는 기업의 내일’을 주제로 AI 기반 일자리 매칭과 일자리 데이터 분석, 기업 성장 지원 정책 등을 선보였다.

서갑수 도 일자리경제정책과장은 “세대별 맞춤형 일자리 지원과 미래산업 인재 양성, 기업 성장 지원을 연계한 경기도형 미래 일자리 모델이 인정받아 뜻깊다”며 “앞으로도 사람과 기업, 일자리를 연결해 더 나은 미래를 만들어 나가겠다”고 말했다.