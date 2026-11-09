경기도, 공동주택 셀프 견적 프로그램 개선…공사비 산출 간편해진다

경기도가 공동주택 보수공사에 필요한 공사비를 보다 쉽고 편리하게 산출할 수 있도록 ‘셀프 견적 프로그램’ 개선에 나선다. 아파트별 공용시설의 공사면적과 작업량을 미리 저장해 이용자가 관련 정보를 일일이 입력하지 않아도 되도록 할 계획이다.

도는 아파트 외벽과 옥상, 주차장 등 공용시설의 공사면적과 작업량 정보를 사전에 구축해 공사비 산출에 활용할 수 있도록 프로그램을 개선한다고 9일 밝혔다.

▲공동주택관리정보시스템 관련기관 회의 모습 ⓒ경기도

현재는 외벽 도장이나 옥상방수 등의 공사비를 계산하려면 이용자가 공사면적과 작업량 등을 직접 확인해 입력해야 한다. 이번 개선이 이뤄지면 저장된 정보를 활용해 보다 간편하게 예상 공사비를 확인할 수 있을 것으로 기대된다.

도의 셀프 견적 프로그램은 공동주택의 외벽·내벽 도장, 지하주차장 바닥 도장, 주차차단기 설치 등 9개 공종의 예상 공사비를 산출하는 서비스다. 옥상방수의 경우 공사면적과 방수층 두께, 바닥 상태 등을 입력하면 재료비와 인건비, 경비를 포함한 예상 공사비를 자동으로 계산해 준다.

지난 4월부터 한국부동산원이 운영하는 공동주택관리정보시스템(K-apt)과 연계해 중앙공동주택관리지원센터의 온라인 컨설팅과 함께 제공하고 있다. 연계 이후 프로그램 접속률은 기존보다 월평균 96% 증가했으며, 최근 3개월간 두 서비스를 이용한 공동주택은 전국 2,206개 단지로 집계됐다.

도는 내년부터 노후 공동주택을 대상으로 보수공사에 필요한 공사면적 파악을 지원하는 사업도 추진할 계획이다.

이와 관련해 지난 2일 세종시에서 중앙공동주택관리지원센터, 한국부동산원, 경기주택도시공사 등 관계기관과 실무협의체 회의를 열고 프로그램 개선 방안을 논의했다. 참석 기관들은 공동주택관리정보시스템 내 안내 게시판을 신설하고 공사비 산출이 가능한 공종을 확대하는 데도 협력하기로 했다.

도 관계자는 “관계기관과의 협업으로 셀프 견적 프로그램의 접근성이 크게 향상됐다”며 “공사 물량 정보 구축을 신속히 추진해 공동주택 관리의 투명성을 높이고 입주민의 경제적 부담을 줄이겠다”고 말했다.