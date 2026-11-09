김제시, 지역 대학생 올 하반기 생활안정비 지원… 학기당 30만 원 지급

▲김제시, 2026년 하반기 대학생 생활안정비 지원ⓒ김제시

전북자치도 김제시가 지역내 대학생들의 주거 및 생계비 부담을 덜고 안정적인 정주 여건을 조성하기 위해 ‘2026년 하반기 대학생 생활안정비 지원사업’ 신청자를 모집한다.

이번 사업은 김제시에 주민등록을 두고 대학교에 재학 중인 기숙사 및 자취 거주 1인 가구 대학생을 대상으로 진행된다. 지원 금액은 학기당 30만 원으로, 4년제 대학 기준 최대 8학기 동안 총 240만 원까지 지원받을 수 있다.

신청 자격은 공고일인 2026년 11월 16일 기준 김제시에 주민등록이 돼 있는 대학 재학생이다. 별도의 연령 제한은 없으나 사이버대학 및 디지털대학 재학생이나 타 유사 주거·생활 지원 사업 수혜자는 대상에서 제외된다.

신청 기간은 오는 11월 16일부터 27일까지다. 학생 주소지 읍면동 행정복지센터를 직접 방문하거나 이메일을 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 접수 시 기숙사 거주자는 입소확인서 원룸 등 거주자는 임대차계약서 등 관련 필요 서류를 구비해야 하며 본인 외에 부모의 대리 신청도 가능하다.

지원 규모는 총 350명 내외다. 신청 인원이 모집 인원을 초과할 경우 김제시 연속 거주기간과 다자녀 가구 여부 등을 종합적으로 심사해 대상자를 최종 선정할 방침이다.

최종 선정 결과는 오는 12월 11일까지 개별 문자로 통보되며 세부 공고 내용은 16일 이후 김제시청 홈페이지 고시/공고란에서 확인할 수 있다.

정성주 김제시장은 “이번 생활안정비 지원이 물가 상승 등으로 경제적 어려움을 겪고 있는 청년들과 학부모들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다”라며 “앞으로도 청년들이 김제에서 학업을 마치고 안정적으로 정착할 수 있도록 맞춤형 인구·청년 정책을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.