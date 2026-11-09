인천시, 부평·주안 국가산단 재생사업 본격화…341억 투입

인천광역시가 조성 50년이 넘은 부평·주안 국가산업단지의 노후 기반시설을 정비하고 근로·정주 여건 개선에 나선다.

인천시는 한국수출(부평·주안) 국가산업단지 재생사업지구계획안이 지난달 28일 국토교통부 산업입지정책심의회에서 원안 의결돼 사업을 본격 추진한다고 9일 밝혔다.

▲부평·주안 국가산단 재생사업지 ⓒ인천광역시

이번 사업은 내년 상반기부터 2029년 12월까지 국비 170억 원을 포함한 총 341억 원을 투입해 주차시설 확충, 녹지 정비, 도로 및 보행환경 개선 등 3개 분야를 정비하는 것이 핵심이다.

1960년대 후반 조성된 부평·주안 국가산업단지는 그동안 산업 발전을 이끌어 왔지만, 기반시설 노후화와 주차공간 부족, 입주기업 경쟁력 약화 등의 문제가 제기돼 왔다. 이에 시는 2020년 산업단지 대개조 공모사업 선정과 2021년 노후산업단지 경쟁력강화사업지구 지정 이후 기업과 근로자 의견을 수렴해 재생사업 계획을 마련했다.

먼저 만성적인 주차난 해소를 위해 인천교공원 지하주차장 206면과 노상주차장 287면 등 총 493면을 확충한다.

근로자 휴식공간과 녹지환경 개선을 위해 인천교녹지 2만1,274㎡도 정비한다. 인접한 인천교공원과 부평열우물숲을 녹지·보행 네트워크로 연결해 쾌적한 산단 환경을 조성할 계획이다.

도로와 보행환경도 개선한다. 주안지구 길파로는 메타세쿼이아 숲길로, 염전로는 청년문화의 거리로 조성하고 부평지구 안남로와 평천로도 정비한다. 노후 보도 재포장과 스마트 그늘막·아트벤치 설치, 자전거 및 개인형 이동장치(PM) 주차장 확충, 스마트 가로등과 야간조명 설치, 정원형 띠녹지 조성 등도 추진한다.

시는 이달 중 재생사업지구계획을 승인·고시하고 내년 상반기 착공해 2029년 말까지 사업을 마무리할 방침이다.

박찬대 시장은 “부평·주안 국가산업단지 재생사업을 차질 없이 추진해 부족한 기반시설을 확충하고 근로환경을 개선하겠다”며 “입주기업의 경쟁력을 높이고 노후 산업단지에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 말했다.