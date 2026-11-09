새만금 개발 대전환 적극 대응…권익현 부안군수 "미래성장 동력 확보 속도전"당부

정부가 새만금 개발 목표 시점을 2035년으로 15년 대폭 앞당기고 산업용지를 대규모로 늘리는 기본계획 변경안을 확정하면서 전북특별자치도 내 관련 지자체들의 공간 선점과 주도권 확보 움직임이 한층 빨라진 가운데 전북 부안군도 미래 성장 기반을 다지기 위한 발 빠른 대응에 나섰다.

부안군은 권익현 부안군수가 9일 열린 간부회의에서 새만금 기본계획 변경에 따른 대대적인 개발환경 변화를 부안의 미래 도약 기회로 삼아야 한다고 강조하며 전 부서의 선제적이고 능동적인 총력 대응을 주문했다고 밝혔다.

이번 움직임은 지난달 28일 국무총리 주재 제35차 새만금위원회에서 확정된 기본계획 변경안에 따른 후속 조치다. 정부는 새만금 완공 목표를 기존 2050년에서 2035년으로 대폭 단축하고 민간 중심에서 공공주도 개발로 전환하면서 산업용지 면적을 종전 23㎢에서 37.5㎢로 무려 14.5㎢나 확대했다.

아울러 재생에너지 발전 용량도 7GW(기가와트)에서 10GW로 늘리고 재생에너지를 100% 사용하는 산단 조성을 공식화했다. 기가와트란 전력 발전 설비의 용량을 나타내는 단위로 1GW는 보통 원자력 발전소 1기가 생산하는 전력량에 맞먹는 막대한 규모다.

이처럼 새만금의 미래 청사진이 첨단산업과 에너지 중심으로 전면 재편되면서 군산과 김제 등 인접 지자체들도 첨단 모빌리티 부품 기지 구축과 신항만 배후단지 선점 등 각자 몫 찾기에 사활을 걸고 있다.

인접 도시들의 발 빠른 행보 속에 부안군 역시 자칫 주도권을 빼앗길 수 없다는 판단 아래 부안권역 산업용지 추가 지정과 정부의 발전공기업 통폐합에 맞춘 통합 본사 유치를 양대 축으로 삼아 승부수를 던진 셈이다.

권익현 군수는 간부회의에서 새만금 개발 방향이 크게 변화하는 만큼 군도 이에 발맞춘 구체적인 실행전략을 빈틈없이 마련해야 한다고 강조했다.

권 군수는 "부안권 산업용지 확대와 한전 산하 5개 발전공기업 통합 본사 유치 그리고 필수 기반시설 확충 등 핵심 현안이 정부 후속 계획에 반드시 반영될 수 있도록 관계기관과의 협의를 강화하고 선제적인 대응에 만전을 기해 달라"고 당부했다.

특히 부안군은 오는 13일 부안예술회관에서 군민 100여 명이 참석하는 타운홀 미팅을 열고 발전공기업 통합 본사 유치와 부안의 새로운 도약을 주제로 공론화에 나선다.

군민과 미래비전을 공유하는 토크콘서트와 질의응답을 진행해 유치 열기를 결집하고 정책 수립부터 실행까지 군민 참여를 이끌어낸다는 복안이다. 권 군수는 타운홀 미팅이 일회성 행사에 그치지 않고 실질적인 정책 추진 동력으로 이어지도록 철저한 준비를 지시했다.

▲권익현 전북 부안군수가 간부회의를 통해 새만금 개발 대전환에 대응해 부안의 미래성장 기회를 만들어야한다고 강조하고 있다. ⓒ

이와 함께 연말 국회 예산안 심의에 대응한 국가예산 확보와 농어촌 기본소득 시범사업 공모 대응에도 행정력을 결집할 것을 주문했다. 권 군수는 국회와 중앙부처 및 전북자치도와 긴밀히 공조해 2027년도 국가예산이 최종 확정될 때까지 적극적인 건의 활동을 펼치고 확보된 예산의 신속한 집행 준비와 함께 농어촌 기본소득 공모 결과에 따른 사후 대책도 차질 없이 마련하라고 말했다.

아울러 본격적인 겨울철을 앞두고 한파와 폭설 그리고 화재 등 재난 사고에 대비해 도로와 상수도 및 제설장비를 철저히 점검하고 홀로 사는 노인과 장애인 등 취약계층에 대한 난방과 생계 지원을 강화할 것을 거듭 당부했다. 권익현 군수는 "연말을 앞두고 주요 현안을 면밀히 챙기며 변화하는 정책환경에 능동적으로 대처해 군민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 달라"고 덧붙였다.